Роскомнадзор требует от Google вернуть в поиск сайты госорганов

05 апреля 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Из американского поисковика исчезли сайты Минобороны, МВД РФ, Минюста, Минэкономразвития и Минцифры Фото: Анна Майорова © URA.RU Роскомнадзор (РКН) потребовал от администрации поисковой системы Google немедленно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов. Об этом написано на официальном сайте ведомства. «Роскомнадзор потребовал от администрации поискового сервиса Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов», — говорится в сообщении источника. Кроме того, РКН попросил объяснить причины таких действий. По данным ведомства, американский поисковик исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны и МВД РФ. Представители РКН подчеркнули, что подобные действия нарушают принципы свободного распространения информации, а также беспрепятственного доступа к ней для граждан России. Кроме того, в федеральном органе считают, что этим Google подчеркивает антироссийскую позицию американской ИТ-компании в информационной войне против РФ. По словам руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александра Малькевича, алгоритмы Google выстроены таким образом, чтобы манипулировать общественным мнением. Эксперт уверен, что сайт-поисковик уже полностью дискредитировал себя в глазах российских пользователей. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента Владимира Путина. По словам главы государства, целью ее является денацификация и демилитаризация, а также спасение жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида. В ходе проведения спецоперации орудием в информационной войне стали различные интернет-площадки. В пространство русофобии по новым плавила модерации превратился YouTubе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор (РКН) потребовал от администрации поисковой системы Google немедленно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов. Об этом написано на официальном сайте ведомства. «Роскомнадзор потребовал от администрации поискового сервиса Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов», — говорится в сообщении источника. Кроме того, РКН попросил объяснить причины таких действий. По данным ведомства, американский поисковик исключил из результатов поисковой выдачи для российской аудитории сайты Министерства обороны и МВД РФ. Представители РКН подчеркнули, что подобные действия нарушают принципы свободного распространения информации, а также беспрепятственного доступа к ней для граждан России. Кроме того, в федеральном органе считают, что этим Google подчеркивает антироссийскую позицию американской ИТ-компании в информационной войне против РФ. По словам руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александра Малькевича, алгоритмы Google выстроены таким образом, чтобы манипулировать общественным мнением. Эксперт уверен, что сайт-поисковик уже полностью дискредитировал себя в глазах российских пользователей. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента Владимира Путина. По словам главы государства, целью ее является денацификация и демилитаризация, а также спасение жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида. В ходе проведения спецоперации орудием в информационной войне стали различные интернет-площадки. В пространство русофобии по новым плавила модерации превратился YouTubе.