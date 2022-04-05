Лавров обеспокоился судьбой российско-украинских переговоров

Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для настоящего прогресса по мирным переговорам, а не видимости, Киев «не должен заниматься саботажем».
«Мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Глава МИДа рекомендовал Киеву не «заниматься саботажем» для настоящего прогресса по переговорам о мире.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. На фоне этого стороны проводят переговоры по урегулированию конфликта, но пока не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.
Ранее прошло обсуждение в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО, передают «Дни.ру» слова Мединского. В Кремле заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна, но после подготовки конкретного документа делегациями двух стран. Однако президент Украины Владимир Зеленский допустил, что этого может и не произойти.
Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для настоящего прогресса по мирным переговорам, а не видимости, Киев «не должен заниматься саботажем». «Мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Глава МИДа рекомендовал Киеву не «заниматься саботажем» для настоящего прогресса по переговорам о мире. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. На фоне этого стороны проводят переговоры по урегулированию конфликта, но пока не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Ранее прошло обсуждение в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО, передают «Дни.ру» слова Мединского. В Кремле заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна, но после подготовки конкретного документа делегациями двух стран. Однако президент Украины Владимир Зеленский допустил, что этого может и не произойти.