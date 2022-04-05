05 апреля 2022

Лавров обеспокоился судьбой российско-украинских переговоров

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров заявил, что переговоры с Украиной могут повторить судьбу «Минска-2» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для настоящего прогресса по мирным переговорам, а не видимости, Киев «не должен заниматься саботажем».

«Мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Глава МИДа рекомендовал Киеву не «заниматься саботажем» для настоящего прогресса по переговорам о мире.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. На фоне этого стороны проводят переговоры по урегулированию конфликта, но пока не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.

Ранее прошло обсуждение в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО, передают «Дни.ру» слова Мединского. В Кремле заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна, но после подготовки конкретного документа делегациями двух стран. Однако президент Украины Владимир Зеленский допустил, что этого может и не произойти.

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Мирные переговоры с Киевом не должны повторить судьбу минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для настоящего прогресса по мирным переговорам, а не видимости, Киев «не должен заниматься саботажем». «Мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Глава МИДа рекомендовал Киеву не «заниматься саботажем» для настоящего прогресса по переговорам о мире. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. На фоне этого стороны проводят переговоры по урегулированию конфликта, но пока не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Ранее прошло обсуждение в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО, передают «Дни.ру» слова Мединского. В Кремле заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна, но после подготовки конкретного документа делегациями двух стран. Однако президент Украины Владимир Зеленский допустил, что этого может и не произойти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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