В Екатеринбурге на Эльмаше умерла сбежавшая косуля

Волонтеры обнаружили труп косули, ранее бегавшей по Эльмашу. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Зоозащита».
«Живодеры вокруг нас. Операция по поимке оленихи закончилась обнаружением ее трупа», — говорится в сообщении фонда в социальной сети «ВКонтакте». Организация получила фото, на котором видно разделанный труп животного.
Сообщается, что олениху долгое время пытались поймать волонтеры. Однако в городе нет ни одной организации, которая занимается отловом диких животных профессионально.
Волонтеры обнаружили труп косули, ранее бегавшей по Эльмашу. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Зоозащита». «Живодеры вокруг нас. Операция по поимке оленихи закончилась обнаружением ее трупа», — говорится в сообщении фонда в социальной сети «ВКонтакте». Организация получила фото, на котором видно разделанный труп животного. Сообщается, что олениху долгое время пытались поймать волонтеры. Однако в городе нет ни одной организации, которая занимается отловом диких животных профессионально. Ранее URA.RU писало, что раненая косуля забрела в екатеринбургский район Эльмаш и заблудилась. Волонтеры весь день пытались помочь животному: поймать в сети, чтобы показать ветеринару и выпустить затем в лесу, однако беглянка ускользала от людей.