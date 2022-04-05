05 апреля 2022

В Екатеринбурге на Эльмаше умерла сбежавшая косуля

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, глаз, дикое животное
Олениху нашли мертвой Фото:

Волонтеры обнаружили труп косули, ранее бегавшей по Эльмашу. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Зоозащита».

«Живодеры вокруг нас. Операция по поимке оленихи закончилась обнаружением ее трупа», — говорится в сообщении фонда в социальной сети «ВКонтакте». Организация получила фото, на котором видно разделанный труп животного.

Сообщается, что олениху долгое время пытались поймать волонтеры. Однако в городе нет ни одной организации, которая занимается отловом диких животных профессионально.

Ранее URA.RU писало, что раненая косуля забрела в екатеринбургский район Эльмаш и заблудилась. Волонтеры весь день пытались помочь животному: поймать в сети, чтобы показать ветеринару и выпустить затем в лесу, однако беглянка ускользала от людей.

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Волонтеры обнаружили труп косули, ранее бегавшей по Эльмашу. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Зоозащита». «Живодеры вокруг нас. Операция по поимке оленихи закончилась обнаружением ее трупа», — говорится в сообщении фонда в социальной сети «ВКонтакте». Организация получила фото, на котором видно разделанный труп животного. Сообщается, что олениху долгое время пытались поймать волонтеры. Однако в городе нет ни одной организации, которая занимается отловом диких животных профессионально. Ранее URA.RU писало, что раненая косуля забрела в екатеринбургский район Эльмаш и заблудилась. Волонтеры весь день пытались помочь животному: поймать в сети, чтобы показать ветеринару и выпустить затем в лесу, однако беглянка ускользала от людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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