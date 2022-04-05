В Екатеринбурге на Эльмаше умерла сбежавшая косуля

06 апреля 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Олениху нашли мертвой Фото: Анна Майорова © URA.RU Волонтеры обнаружили труп косули, ранее бегавшей по Эльмашу. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Зоозащита». «Живодеры вокруг нас. Операция по поимке оленихи закончилась обнаружением ее трупа», — говорится в сообщении фонда в социальной сети «ВКонтакте». Организация получила фото, на котором видно разделанный труп животного. Сообщается, что олениху долгое время пытались поймать волонтеры. Однако в городе нет ни одной организации, которая занимается отловом диких животных профессионально. Ранее URA.RU писало, что раненая косуля забрела в екатеринбургский район Эльмаш и заблудилась. Волонтеры весь день пытались помочь животному: поймать в сети, чтобы показать ветеринару и выпустить затем в лесу, однако беглянка ускользала от людей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Волонтеры обнаружили труп косули, ранее бегавшей по Эльмашу. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Зоозащита». «Живодеры вокруг нас. Операция по поимке оленихи закончилась обнаружением ее трупа», — говорится в сообщении фонда в социальной сети «ВКонтакте». Организация получила фото, на котором видно разделанный труп животного. Сообщается, что олениху долгое время пытались поймать волонтеры. Однако в городе нет ни одной организации, которая занимается отловом диких животных профессионально. Ранее URA.RU писало, что раненая косуля забрела в екатеринбургский район Эльмаш и заблудилась. Волонтеры весь день пытались помочь животному: поймать в сети, чтобы показать ветеринару и выпустить затем в лесу, однако беглянка ускользала от людей.