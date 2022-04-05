Латвия заморозила недвижимость россиян на 100 миллионов евро

06 апреля 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии, больше 100 млн евро Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро. Об этом сообщил министр юстиции страны Янис Борданс. «Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро и, как ожидается, число активов будет и дальше расти», — цитирует Борданса издание Delfi. Кроме того, еще в несколько млн министр оценивает заблокированный в Латвии транспорт россиян. В общей сложности под санкции попали 49 объектов недвижимости и 66 транспортных средств. Ранее сообщалось, что имущество на сумму 900 млн евро изъято в Италии у попавших под европейские санкции граждан России. также в марте власти страны арестовали комплекс построек на острове Сардиния, принадлежащий владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову. Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых и обострилось в последние месяцы на фоне спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро. Об этом сообщил министр юстиции страны Янис Борданс. «Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро и, как ожидается, число активов будет и дальше расти», — цитирует Борданса издание Delfi. Кроме того, еще в несколько млн министр оценивает заблокированный в Латвии транспорт россиян. В общей сложности под санкции попали 49 объектов недвижимости и 66 транспортных средств. Ранее сообщалось, что имущество на сумму 900 млн евро изъято в Италии у попавших под европейские санкции граждан России. также в марте власти страны арестовали комплекс построек на острове Сардиния, принадлежащий владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову. Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых и обострилось в последние месяцы на фоне спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.