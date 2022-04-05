В центре Екатеринбурга льдина помяла стоявшую во дворе машину

Глыба помяла крышу автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одном из дворов в центре Екатеринбурга на машину свалился кусок льда. В результате у Toyota Camry помялась крыша.

«Во дворе в центре Екатеринбурга на машину упала льдина. Припаркованной у подъезда Toyota Camry продавило крышу», — сообщает E1.ru.

Отмечается, что в управляющей компании свою вину отрицают. По словам коммунальщиков, крыша чистилась от снега накануне, а ледяная глыба упала с фасада на третьем этаже. В обязанности УК чистка стыков не входит, утверждают в компании.

Также сообщается, что владелец машины не обратился в управляющую компанию. Там ждут заявление от собственника, чтобы начать проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин сумел добиться от строителей возмещения ущерба в размере 117 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Машина была испорчена из-за свалившихся сверху на строящейся дороге булыжников, в результате чего была повреждена крыша и лобовое стекло.