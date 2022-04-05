05 апреля 2022

В центре Екатеринбурга льдина помяла стоявшую во дворе машину

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Глыба помяла крышу автомобиля Фото:

В одном из дворов в центре Екатеринбурга на машину свалился кусок льда. В результате у Toyota Camry помялась крыша.

«Во дворе в центре Екатеринбурга на машину упала льдина. Припаркованной у подъезда Toyota Camry продавило крышу», — сообщает E1.ru.

Отмечается, что в управляющей компании свою вину отрицают. По словам коммунальщиков, крыша чистилась от снега накануне, а ледяная глыба упала с фасада на третьем этаже. В обязанности УК чистка стыков не входит, утверждают в компании.

Также сообщается, что владелец машины не обратился в управляющую компанию. Там ждут заявление от собственника, чтобы начать проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин сумел добиться от строителей возмещения ущерба в размере 117 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Машина была испорчена из-за свалившихся сверху на строящейся дороге булыжников, в результате чего была повреждена крыша и лобовое стекло.

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В одном из дворов в центре Екатеринбурга на машину свалился кусок льда. В результате у Toyota Camry помялась крыша. «Во дворе в центре Екатеринбурга на машину упала льдина. Припаркованной у подъезда Toyota Camry продавило крышу», — сообщает E1.ru. Отмечается, что в управляющей компании свою вину отрицают. По словам коммунальщиков, крыша чистилась от снега накануне, а ледяная глыба упала с фасада на третьем этаже. В обязанности УК чистка стыков не входит, утверждают в компании. Также сообщается, что владелец машины не обратился в управляющую компанию. Там ждут заявление от собственника, чтобы начать проверку обстоятельств произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин сумел добиться от строителей возмещения ущерба в размере 117 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Машина была испорчена из-за свалившихся сверху на строящейся дороге булыжников, в результате чего была повреждена крыша и лобовое стекло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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