05 апреля 2022

На стелу в Нижнем Тагиле потратят 72 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, нижний тагил, металургия, флаг россии, дк металлургов, металлург
Подрядчик должен будет установить стелу и благоустроить прилегающую территорию Фото:

В Нижнем Тагиле выделяют 72 миллиона рублей на установку стелы «Город трудовой доблести», а также на благоустройство прилегающей территории на Привокзальной площади. Работы планируется завершить до 31 октября 2022 года.

«Администрация Нижнего Тагила ищет компанию, которая займется изготовлением стелы и благоустройством территории вокруг нее. Начальная стоимость контракта составляет 72 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен заасфальтировать территорию, установить видеонаблюдение и смонтировать освещение. Также компания изготовит и установит стелу „Город трудовой доблести“ — обустроит фундамент и металлический каркас, смонтирует конструкцию», — передает ТагилСити.ру.

Боковые стороны стелы планируют сделать из гранита, передний и задний фасады — из матового стекла. Монумент будет дополнен рельефами из металла.

Ранее сообщалось, что установка стелы «Город трудовой доблести» выросла в цене из-за санкций и подскочившего курса доллара. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, нержавеющую сталь для монумента можно купить только за рубежом.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижнем Тагиле выделяют 72 миллиона рублей на установку стелы «Город трудовой доблести», а также на благоустройство прилегающей территории на Привокзальной площади. Работы планируется завершить до 31 октября 2022 года. «Администрация Нижнего Тагила ищет компанию, которая займется изготовлением стелы и благоустройством территории вокруг нее. Начальная стоимость контракта составляет 72 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен заасфальтировать территорию, установить видеонаблюдение и смонтировать освещение. Также компания изготовит и установит стелу „Город трудовой доблести“ — обустроит фундамент и металлический каркас, смонтирует конструкцию», — передает ТагилСити.ру. Боковые стороны стелы планируют сделать из гранита, передний и задний фасады — из матового стекла. Монумент будет дополнен рельефами из металла. Ранее сообщалось, что установка стелы «Город трудовой доблести» выросла в цене из-за санкций и подскочившего курса доллара. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, нержавеющую сталь для монумента можно купить только за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...