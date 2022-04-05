На стелу в Нижнем Тагиле потратят 72 млн рублей

Подрядчик должен будет установить стелу и благоустроить прилегающую территорию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле выделяют 72 миллиона рублей на установку стелы «Город трудовой доблести», а также на благоустройство прилегающей территории на Привокзальной площади. Работы планируется завершить до 31 октября 2022 года.

«Администрация Нижнего Тагила ищет компанию, которая займется изготовлением стелы и благоустройством территории вокруг нее. Начальная стоимость контракта составляет 72 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен заасфальтировать территорию, установить видеонаблюдение и смонтировать освещение. Также компания изготовит и установит стелу „Город трудовой доблести“ — обустроит фундамент и металлический каркас, смонтирует конструкцию», — передает ТагилСити.ру.

Боковые стороны стелы планируют сделать из гранита, передний и задний фасады — из матового стекла. Монумент будет дополнен рельефами из металла.

Ранее сообщалось, что установка стелы «Город трудовой доблести» выросла в цене из-за санкций и подскочившего курса доллара. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, нержавеющую сталь для монумента можно купить только за рубежом.