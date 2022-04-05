WSJ: Белый дом планирует ввести санкции против дочерей Путина

06 апреля 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

США планируют ввести санкции против двух дочерей Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые санкции США, объявление которых запланировано на 6 апреля, будут направлены против двух дочерей президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Ожидается, что США также введут санкции против ‎‎двух дочерей‎‎ президента России ‎‎Владимира Путина‎‎», — пишет издание со ссылкой на источники. Кроме того, сообщается, что санкции будут направлены против российских банков. В частности, к ним относятся «Сбербанк», «Альфа-банк» и ВТБ. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что власти США хотят поставить Россию перед тяжелым выбором между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Сообщалось, что новый пакет санкций будет применен 6 апреля. По словам Псаки, ограничения коснутся должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих властям РФ финансовых институтов и государственных предприятий. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новые санкции США, объявление которых запланировано на 6 апреля, будут направлены против двух дочерей президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Ожидается, что США также введут санкции против ‎‎двух дочерей‎‎ президента России ‎‎Владимира Путина‎‎», — пишет издание со ссылкой на источники. Кроме того, сообщается, что санкции будут направлены против российских банков. В частности, к ним относятся «Сбербанк», «Альфа-банк» и ВТБ. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что власти США хотят поставить Россию перед тяжелым выбором между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Сообщалось, что новый пакет санкций будет применен 6 апреля. По словам Псаки, ограничения коснутся должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих властям РФ финансовых институтов и государственных предприятий. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.