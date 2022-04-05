В США раскрыли подробности новых санкций против России

06 апреля 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

США введут новые санкции против России 6 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти США 6 апреля объявят о новых санкциях в отношении РФ. Ограничения коснутся российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга. «Они [санкции] будут направлены против должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих [властям] РФ финансовых институтов и государственных предприятий. <…> Эти объявления будут сделаны завтра», — цитирует Псаки ТАСС. По словам пресс-секретаря Белого дома, новые ограничения будут включать в том числе запрет на новые инвестиции в РФ. Они призваны ослабить ключевые инструменты власти. Кроме того, США пытаются добиться того, чтобы России пришлось сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В частности. в конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США 6 апреля объявят о новых санкциях в отношении РФ. Ограничения коснутся российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга. «Они [санкции] будут направлены против должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих [властям] РФ финансовых институтов и государственных предприятий. <…> Эти объявления будут сделаны завтра», — цитирует Псаки ТАСС. По словам пресс-секретаря Белого дома, новые ограничения будут включать в том числе запрет на новые инвестиции в РФ. Они призваны ослабить ключевые инструменты власти. Кроме того, США пытаются добиться того, чтобы России пришлось сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В частности. в конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.