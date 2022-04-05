05 апреля 2022

В Белом доме рассказали, чего добиваются США от России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды, здания, министерства. Москва, сша, россия, флаг сша, флаг, флаг россии, флаг россии и сша, флаг америки
США хотят заставить Россию сделать выбор Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Власти Соединенных Штатов Америки хотят поставить Россию перед тяжелым выбором между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», — так ответила Псаки на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России. «У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», — считает Псаки, передает ТАСС.

Кроме того, она сказала, что у американских представителей нет представления о сроках возникновения дефолта в РФ. По ее словам, все зависит от того, какие решения примут российские власти.

Джен Псаки также заявила, что 6 апреля США объявят о новых санкциях против России. Она сообщила, что ограничения коснутся должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих властям РФ финансовых институтов и государственных предприятий.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В частности. в конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Соединенных Штатов Америки хотят поставить Россию перед тяжелым выбором между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», — так ответила Псаки на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России. «У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», — считает Псаки, передает ТАСС. Кроме того, она сказала, что у американских представителей нет представления о сроках возникновения дефолта в РФ. По ее словам, все зависит от того, какие решения примут российские власти. Джен Псаки также заявила, что 6 апреля США объявят о новых санкциях против России. Она сообщила, что ограничения коснутся должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих властям РФ финансовых институтов и государственных предприятий. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В частности. в конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...