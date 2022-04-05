В Белом доме рассказали, чего добиваются США от России

06 апреля 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

США хотят заставить Россию сделать выбор Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Власти Соединенных Штатов Америки хотят поставить Россию перед тяжелым выбором между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», — так ответила Псаки на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России. «У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», — считает Псаки, передает ТАСС. Кроме того, она сказала, что у американских представителей нет представления о сроках возникновения дефолта в РФ. По ее словам, все зависит от того, какие решения примут российские власти. Джен Псаки также заявила, что 6 апреля США объявят о новых санкциях против России. Она сообщила, что ограничения коснутся должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих властям РФ финансовых институтов и государственных предприятий. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В частности. в конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Соединенных Штатов Америки хотят поставить Россию перед тяжелым выбором между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», — так ответила Псаки на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России. «У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», — считает Псаки, передает ТАСС. Кроме того, она сказала, что у американских представителей нет представления о сроках возникновения дефолта в РФ. По ее словам, все зависит от того, какие решения примут российские власти. Джен Псаки также заявила, что 6 апреля США объявят о новых санкциях против России. Она сообщила, что ограничения коснутся должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих властям РФ финансовых институтов и государственных предприятий. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В частности. в конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.