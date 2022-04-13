В Центре травматологии и ортопедии имени академика Илизарова прошли обыски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Противоборство двух конкурентных групп руководителей и коммерческих компаний привело к конфликту, спровоцировавшему обыски в федеральном Центре Илизарова. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры среди медиков и силовиков.

«Раньше в Центре была своя команда, которая курировала закупки. Александр Губин [экс-директор] особо не вникал в эти процедуры, курировал качество лечения пациентов и науку, к нему вопросов нет. Затем пришел новый руководитель [Александр Бурцев]. Он кардинально изменил подход к организации закупок, сделал процедуру максимально прозрачной и сменил ответственного за закупки. Некоторым это не понравилось», — уточнили источники.

По их данным, после изменения подхода к закупкам, некоторые крупные компании перестали выигрывать процедуры. Группа коммерсантов срывала торги — аффилированные фирмы выигрывали и отказывались исполнять контракты, тормозили закупки — писали жалобы в УФАС (все данные есть в открытых источниках). Поставки важного оборудования и лекарств шли с задержкой. «Были многочисленные проверки надзорных органов. Но нарушений при закупках со стороны Центра они не нашли», — уточняют инсайдеры. Сейчас, по данным источников, поводом для обысков послужили новые жалобы противников прозрачных подходов к госзакупкам.

URA.RU писало, что в областном УМВД сообщили о задержании экс-замдиректора Центра Илизарова по подозрению в мошенничестве. Он якобы, используя служебное положение, дал незаконное распоряжение сотрудникам контрактной службы заключать договоры на покупку товаров по завышенным ценам у определенной коммерческой организации. В Центре Илизарова URA.RU поясняли, что не обладают информацией.

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