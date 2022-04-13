Полиция задержала бывшего замдиректора центра Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший замдиректора по административной работе Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова (Курган) задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. Ранее URA.RU сообщало об обысках в центре Илизарова в Кургане.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ЭБ и ПК УМВД России по Курганской области задержан экс-заместитель директора по административной работе медицинского центра. В отношении экс-заместителя директора медицинского центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“», — рассказали в полиции.

По данным следствия, в сентябре 2020 года мужчина, используя служебное положение, дал незаконное распоряжение сотрудникам контрактной службы заключать договоры на покупку товаров по завышенным ценам у определенной коммерческой организации. Предварительно сумма ущерба, причиненная медицинскому центру, превышает миллион рублей.

При проведении обысков в доме подозреваемого изъято около 10 тысяч долларов, 55 тысяч евро и 60 тысяч рублей. Также изъяты бухгалтерские документы, обезличенные банковские карты, наложен арест на дорогостоящий автомобиль. Сейчас фигурант находится под домашним арестом.

В начале апреля источники URA.RU сообщили об оперативных мероприятиях, проведенных сотрудниками силовых структур у одного из руководителей центра Илизарова в Кургане. Они заявляли, что вопросы у силовиков могли появиться к заместителю руководителя по административной работе, они связаны с хозяйственной деятельностью организации и госзакупками. Позже появилась информация, что замдиректора центра Илизарова по административной работе Иван Фролов уходит в отставку.

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