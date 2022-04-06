Япония разрушила антироссийский тренд в дипломатии

В Японии отказались от высылки российских дипломатов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Японии не пойдет на высылку дипломатов из РФ из-за того, что хотело бы избежать ответных мер со стороны Москвы. Об этом пишет японское издание Sankei Shimbun со ссылкой на источники в официальных кругах. При этом антироссийские санкции реализованы будут.

«Официальный Токио рассматривает вариант высылки российских дипломатов как крайний вариант, опасаясь ответных мер Москвы. В Токио вновь изучают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России. Этот шаг будет сделан в координации с США, Великобританией и иными странами G7. В том числе на рассмотрении вопрос о замораживании активов Сбербанка», — передает газета.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию соседней территории, и не несут вреда мирным жителям, западные страны заморозили валютные резервы России.

Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. В России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер.