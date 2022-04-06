Появилось видео атаки на российское посольство в Румынии

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В Румынии совершена атака на российское посольство

В сети появилось видео из Бухареста, где машина врезалась в забор здания посольства России в Румынии. По информации местных СМИ, произошедшее было «спланированной акцией» и «атакой на диппредставительство».

По данным местных СМИ, после столкновения автомобиль загорелся, водитель погиб на месте происшествия. Криминалисты устанавливают обстоятельства случившегося, пишет digi24.

Сейчас движение автотранспорта на шоссе Киселева, где находится посольство, ограничено. Причины происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

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В сети появилось видео из Бухареста, где машина врезалась в забор здания посольства России в Румынии. По информации местных СМИ, произошедшее было «спланированной акцией» и «атакой на диппредставительство». По данным местных СМИ, после столкновения автомобиль загорелся, водитель погиб на месте происшествия. Криминалисты устанавливают обстоятельства случившегося, пишет digi24. Сейчас движение автотранспорта на шоссе Киселева, где находится посольство, ограничено. Причины происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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