Курганский бизнесмен везет в санаторий группу «На-На»

Группа «На-На» выступит в курганском санатории Фото: Размик Закарян © URA.RU

Курганский предприниматель Владлен Воробейчик везет в санаторий «Лесники» группу «На-На». Концерт состоится в конце апреля. Информация об этом опубликована в группе санатория в социальной сети «ВКонтакте».

«Легендарная музыкальная группа выступит в „Лесниках“ 30 апреля. Золотой состав группы: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин по-настоящему зажгут этот вечер», — указано в сообщении.

Санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе, власти продали в прошлом году за 83,8 млн рублей, сообщало URA.RU. Покупателем стало созданное в мае ООО «Лесники». Учредителем и директором компании является Людмила Воробейчик, супруга Владлена. Ранее владельцы санатория сообщали, что он станет курортом европейского уровня. Реконструкцию планируют завершить в 2023 году.