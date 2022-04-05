05 апреля 2022

Курганский бизнесмен везет в санаторий группу «На-На»

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Группа «На-На» выступит в курганском санатории Фото:

Курганский предприниматель Владлен Воробейчик везет в санаторий «Лесники» группу «На-На». Концерт состоится в конце апреля. Информация об этом опубликована в группе санатория в социальной сети «ВКонтакте».

«Легендарная музыкальная группа выступит в „Лесниках“ 30 апреля. Золотой состав группы: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин по-настоящему зажгут этот вечер», — указано в сообщении.

Санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе, власти продали в прошлом году за 83,8 млн рублей, сообщало URA.RU. Покупателем стало созданное в мае ООО «Лесники». Учредителем и директором компании является Людмила Воробейчик, супруга Владлена. Ранее владельцы санатория сообщали, что он станет курортом европейского уровня. Реконструкцию планируют завершить в 2023 году.

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Курганский предприниматель Владлен Воробейчик везет в санаторий «Лесники» группу «На-На». Концерт состоится в конце апреля. Информация об этом опубликована в группе санатория в социальной сети «ВКонтакте». «Легендарная музыкальная группа выступит в „Лесниках“ 30 апреля. Золотой состав группы: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин по-настоящему зажгут этот вечер», — указано в сообщении. Санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе, власти продали в прошлом году за 83,8 млн рублей, сообщало URA.RU. Покупателем стало созданное в мае ООО «Лесники». Учредителем и директором компании является Людмила Воробейчик, супруга Владлена. Ранее владельцы санатория сообщали, что он станет курортом европейского уровня. Реконструкцию планируют завершить в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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