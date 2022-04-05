Ивана Курпишева подозревают в убийствах журналиста Владимира Кирсанова и члена ОПГ Сурена Арутюняна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженец Кургана Иван Курпишев, которого силовики задержали в московскому аэропорту по подозрению в причастности к убийству журналиста Владимира Кирсанова, заподозрен еще в одном преступлении. Речь идет об убийстве в 2009 году члена курганской ОПГ Сурена Арутюняна, который «крышевал» Центральный рынок. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к силовикам.

«По версии следствия, Курпишев может быть причастен к заказному убийству Арутюняна, совершенному в 2009 году. Он вступил в организованную преступную группу, возглавляемую Дмитрием Поповым [члены ОПГ уже осуждены за это преступление]. Курпишев, предположительно, дал 200 тысяч рублей на заказное убийство, чтобы войти в долю по разделу денег от „крышевания“ Центрального рынка», — рассказали инсайдеры.

Об этом ранее не было известно, потому что исполнитель заказного убийства, член ОПГ Роман Даценко, взял всю вину на себя. Всех заказчиков преступления он не раскрывал. «Курпишева обвиняют в совершении убийства организованной группой, из корыстных побуждений, по найму. Санкция предусматривает пожизненное лишение свободы», — отметили источники. В пресс-службу СУ СК России по Курганской области направлен запрос.

URA.RU писало, что в одном из аэропортов города Москвы по подозрению в убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова (совершено в 2001 году) задержан бывший житель Кургана. Задержанный член «Локомотива» уехал из Кургана в Калининград после активизации работы правоохранительных органов по раскрытию убийства Кирсанова.

21 мая 2001 года прокуратура Кургана возбудила уголовное дело по факту убийства Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей. В 2000 году Кирсанов принимал активное участие в работе штаба одного из кандидатов в губернаторы Курганской области.

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