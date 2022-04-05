05 апреля 2022

Курганец пожаловался на слишком дешевый алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
Курганец был недоволен низкой ценой на алкоголь Фото:

В курганское управление Роспотребнадзора обратился житель города с жалобой на магазин, где цена на алкоголь была значительно ниже минимальной, утвержденной государством. Информация об этом размещена на сайте надзорного ведомства.

«В управление поступило обращение гражданина по факту реализации в одном из магазинов г. Кургана спиртосодержащей продукции с занижением розничной цены. Факт подтвердился, в ходе контрольной закупки спиртосодержащая продукция была приобретена по цене, заниженной на 64%», — указано в сообщении областного Роспотребнадзора.

В прошлом году управление провело 21 контрольную закупку. Проверяющие нашли пять нарушений ценообразования. Всего было проверено 110 магазинов с алкогольной продукцией. В 28 из них нарушены условия хранения алкоголя. Кроме того, работники не проходили медосмотр, а также не было контроля за температурным режимом.

Ранее URA.RU сообщало об ужесточении наказания за нарушения при продаже алкогольной продукции. За повторное нарушение в течение одного года предпринимателю грозит приостановка деятельности сроком на 90 дней с конфискацией продукции.

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В курганское управление Роспотребнадзора обратился житель города с жалобой на магазин, где цена на алкоголь была значительно ниже минимальной, утвержденной государством. Информация об этом размещена на сайте надзорного ведомства. «В управление поступило обращение гражданина по факту реализации в одном из магазинов г. Кургана спиртосодержащей продукции с занижением розничной цены. Факт подтвердился, в ходе контрольной закупки спиртосодержащая продукция была приобретена по цене, заниженной на 64%», — указано в сообщении областного Роспотребнадзора. В прошлом году управление провело 21 контрольную закупку. Проверяющие нашли пять нарушений ценообразования. Всего было проверено 110 магазинов с алкогольной продукцией. В 28 из них нарушены условия хранения алкоголя. Кроме того, работники не проходили медосмотр, а также не было контроля за температурным режимом. Ранее URA.RU сообщало об ужесточении наказания за нарушения при продаже алкогольной продукции. За повторное нарушение в течение одного года предпринимателю грозит приостановка деятельности сроком на 90 дней с конфискацией продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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