Курганец пожаловался на слишком дешевый алкоголь

Курганец был недоволен низкой ценой на алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганское управление Роспотребнадзора обратился житель города с жалобой на магазин, где цена на алкоголь была значительно ниже минимальной, утвержденной государством. Информация об этом размещена на сайте надзорного ведомства.

«В управление поступило обращение гражданина по факту реализации в одном из магазинов г. Кургана спиртосодержащей продукции с занижением розничной цены. Факт подтвердился, в ходе контрольной закупки спиртосодержащая продукция была приобретена по цене, заниженной на 64%», — указано в сообщении областного Роспотребнадзора.

В прошлом году управление провело 21 контрольную закупку. Проверяющие нашли пять нарушений ценообразования. Всего было проверено 110 магазинов с алкогольной продукцией. В 28 из них нарушены условия хранения алкоголя. Кроме того, работники не проходили медосмотр, а также не было контроля за температурным режимом.

Ранее URA.RU сообщало об ужесточении наказания за нарушения при продаже алкогольной продукции. За повторное нарушение в течение одного года предпринимателю грозит приостановка деятельности сроком на 90 дней с конфискацией продукции.