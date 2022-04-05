Российские дизайнеры показали новые коллекции в Екатеринбурге. Видео

05 апреля 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Российские дизайнеры представили новые коллекции на первом дне показов Ekaterinburg Fashion Week Скрин видео В Екатеринбурге российские дизайнеры представили новые коллекции на первом дне показов Ekaterinburg Fashion Week. Работы опытных модельеров в номинации PROFI отметила заведующая кафедрой дизайна УрГАХУ и идейный вдохновить мероприятия Людмила Кокорина, передает корреспондент URA.RU. Кокорина в частности отметила, что среди дизайнеров, которые представили свои коллекции, есть две выпускницы УрГАХУ, а также отметила, что ей очень понравились коллекции Hard, которые, на ее взгляд, выглядят современно и стильно. В показе приняли участие шесть брендов российских представителей моды. Среди них были: ELEONORA AMOSOVA из Москвы, «ЛАРИСА СУЛТАНОВА», KD by Kristina Dolmatova, ELENA PISKULINA, BeZe collection и HARD. Ekaterinburg Fashion Week пройдет в Екатеринбурге с 5 по 10 апреля на площадке Уральского центра развития дизайна. За это время посетители смогут увидеть коллекции взрослой и детской одежды 50 дизайнеров со всей России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге российские дизайнеры представили новые коллекции на первом дне показов Ekaterinburg Fashion Week. Работы опытных модельеров в номинации PROFI отметила заведующая кафедрой дизайна УрГАХУ и идейный вдохновить мероприятия Людмила Кокорина, передает корреспондент URA.RU. Кокорина в частности отметила, что среди дизайнеров, которые представили свои коллекции, есть две выпускницы УрГАХУ, а также отметила, что ей очень понравились коллекции Hard, которые, на ее взгляд, выглядят современно и стильно. В показе приняли участие шесть брендов российских представителей моды. Среди них были: ELEONORA AMOSOVA из Москвы, «ЛАРИСА СУЛТАНОВА», KD by Kristina Dolmatova, ELENA PISKULINA, BeZe collection и HARD. Ekaterinburg Fashion Week пройдет в Екатеринбурге с 5 по 10 апреля на площадке Уральского центра развития дизайна. За это время посетители смогут увидеть коллекции взрослой и детской одежды 50 дизайнеров со всей России.