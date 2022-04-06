Розовый фламинго гуляет на границе между Тюменской и Свердловской областями. Видео с птицей в нестандартной для нее среде обитания выложила в соцсетях Наталья Моисеева.
На кадрах видно, что птица пешком идет на трассе. Заметив приближающийся автомобиль, птица улетела. «Это что за птица такая? Никогда таких не видел», — комментирует происходящее автор видео. Отмечено, что видео снято в районе Тавды.
Птицу уже видели в Тюменской области за поселком Березово по Велижанскому тракту. «Фламинго для территории Тюменской области — редкий представитель. Это залетный вид. Он не гнездится на территории края. Самое ближайшее место гнездования — на территории Казахстана», — сообщает паблик в «Вконтакте» «Novik-Auto».
В октябре 2021 года фламинго замечали в ЯНАО. Старший научный сотрудник Центра арктических и антарктических исследований Института географии РАН Григорий Терлицкий объяснял, что в несвойственных птице регионах, она может оказаться из-за изменившегося направление воздушного потока при миграции.
Розовый фламинго гуляет на границе между Тюменской и Свердловской областями. Видео с птицей в нестандартной для нее среде обитания выложила в соцсетях Наталья Моисеева. На кадрах видно, что птица пешком идет на трассе. Заметив приближающийся автомобиль, птица улетела. «Это что за птица такая? Никогда таких не видел», — комментирует происходящее автор видео. Отмечено, что видео снято в районе Тавды. Птицу уже видели в Тюменской области за поселком Березово по Велижанскому тракту. «Фламинго для территории Тюменской области — редкий представитель. Это залетный вид. Он не гнездится на территории края. Самое ближайшее место гнездования — на территории Казахстана», — сообщает паблик в «Вконтакте» «Novik-Auto». В октябре 2021 года фламинго замечали в ЯНАО. Старший научный сотрудник Центра арктических и антарктических исследований Института географии РАН Григорий Терлицкий объяснял, что в несвойственных птице регионах, она может оказаться из-за изменившегося направление воздушного потока при миграции.