Розовый фламинго гуляет между Свердловской и Тюменской областями. Видео

06 апреля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Самое ближайшее к Уралу место гнездования фламинго — на территории Казахстана (архивное фото) Фото: Анна Шерстнева © URA.RU Розовый фламинго гуляет на границе между Тюменской и Свердловской областями. Видео с птицей в нестандартной для нее среде обитания выложила в соцсетях Наталья Моисеева. На кадрах видно, что птица пешком идет на трассе. Заметив приближающийся автомобиль, птица улетела. «Это что за птица такая? Никогда таких не видел», — комментирует происходящее автор видео. Отмечено, что видео снято в районе Тавды. Птицу уже видели в Тюменской области за поселком Березово по Велижанскому тракту. «Фламинго для территории Тюменской области — редкий представитель. Это залетный вид. Он не гнездится на территории края. Самое ближайшее место гнездования — на территории Казахстана», — сообщает паблик в «Вконтакте» «Novik-Auto». В октябре 2021 года фламинго замечали в ЯНАО. Старший научный сотрудник Центра арктических и антарктических исследований Института географии РАН Григорий Терлицкий объяснял, что в несвойственных птице регионах, она может оказаться из-за изменившегося направление воздушного потока при миграции. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Розовый фламинго гуляет на границе между Тюменской и Свердловской областями. Видео с птицей в нестандартной для нее среде обитания выложила в соцсетях Наталья Моисеева. На кадрах видно, что птица пешком идет на трассе. Заметив приближающийся автомобиль, птица улетела. «Это что за птица такая? Никогда таких не видел», — комментирует происходящее автор видео. Отмечено, что видео снято в районе Тавды. Птицу уже видели в Тюменской области за поселком Березово по Велижанскому тракту. «Фламинго для территории Тюменской области — редкий представитель. Это залетный вид. Он не гнездится на территории края. Самое ближайшее место гнездования — на территории Казахстана», — сообщает паблик в «Вконтакте» «Novik-Auto». В октябре 2021 года фламинго замечали в ЯНАО. Старший научный сотрудник Центра арктических и антарктических исследований Института географии РАН Григорий Терлицкий объяснял, что в несвойственных птице регионах, она может оказаться из-за изменившегося направление воздушного потока при миграции.