Совладелец ЕЖК попал под санкции Канады

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, прилавок, майонез, провансаль ежк
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на любые сделки с компаниями бизнесмена Фото:
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Миллиардер Вадим Мошкович, которому подконтролен «Екатеринбургский жировой комбинат» (ЕЖК), оказался включен в санкционный список Канады. Информация об этом опубликована на сайте правительства Канады.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на операции с бизнесменом. Всем компаниям и жителям Канады, а также канадцам, находящимся за пределами родной страны, запрещается прямо или косвенно заключать сделки с имуществом предпринимателя или способствовать им, оказывать ему какие-либо финансовые и сопутствующие услуги в рамках такой сделки, предоставлять товары.

Вадим Мошкович является основным совладельцем (57% акций) группы компаний «Русагро», в которую входит «Екатеринбургский жировой комбинат». Предприятие выпускает майонез ЕЖК, подсолнечное масло, маргарин, кетчупы, горчицу и мыло.

Ранее санкции в отношении миллиардера ввел Евросоюз. В начале марта Вадим Мошкович вышел из состава совета директоров «Русагро». Получить комментарий от ЕЖК и «Русагро» не удалось — на предприятии и в офисе компании не отвечают на телефонные звонки.

Западные страны объявляют санкции в отношении российских бизнесменов и их компаний из-за спецоперации России на Украине. Помимо Канады запреты вводят Еврокомиссия, США, Великобритания и Япония. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии».

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Миллиардер Вадим Мошкович, которому подконтролен «Екатеринбургский жировой комбинат» (ЕЖК), оказался включен в санкционный список Канады. Информация об этом опубликована на сайте правительства Канады. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на операции с бизнесменом. Всем компаниям и жителям Канады, а также канадцам, находящимся за пределами родной страны, запрещается прямо или косвенно заключать сделки с имуществом предпринимателя или способствовать им, оказывать ему какие-либо финансовые и сопутствующие услуги в рамках такой сделки, предоставлять товары. Вадим Мошкович является основным совладельцем (57% акций) группы компаний «Русагро», в которую входит «Екатеринбургский жировой комбинат». Предприятие выпускает майонез ЕЖК, подсолнечное масло, маргарин, кетчупы, горчицу и мыло. Ранее санкции в отношении миллиардера ввел Евросоюз. В начале марта Вадим Мошкович вышел из состава совета директоров «Русагро». Получить комментарий от ЕЖК и «Русагро» не удалось — на предприятии и в офисе компании не отвечают на телефонные звонки. Западные страны объявляют санкции в отношении российских бизнесменов и их компаний из-за спецоперации России на Украине. Помимо Канады запреты вводят Еврокомиссия, США, Великобритания и Япония. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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