Бывшего вице-мэра Магнитогорска не выпустили из СИЗО

Валерий Измалков просил отпустить его под домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский областной суд 6 апреля оставил без изменения решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей бывшему заместителю главы Магнитогорска Валерию Измалкову. Его адвокаты просили отпустить его под домашний арест, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Суд первой инстанции согласился с ходатайством следователя о необходимости продлении меры пресечения. Не согласившись с этим сторона защиты обжаловала судебное решение, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила Наталья Мамаева.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб, и постановление суда первой инстанции оставил без изменения. Бывший вице-мэр обвиняется в том, что в 2015—2016 годах получил около 2 млн рублей за выделение земельных участков. Оперативное сопровождение уголовное дела ведет УФСБ по Челябинской области.