05 апреля 2022

Бывшего вице-мэра Магнитогорска не выпустили из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Валерию Измалкову в Правобережном суде Магнитогорска. Челябинская область, измалков валерий
Валерий Измалков просил отпустить его под домашний арест Фото:

Челябинский областной суд 6 апреля оставил без изменения решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей бывшему заместителю главы Магнитогорска Валерию Измалкову. Его адвокаты просили отпустить его под домашний арест, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Суд первой инстанции согласился с ходатайством следователя о необходимости продлении меры пресечения. Не согласившись с этим сторона защиты обжаловала судебное решение, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила Наталья Мамаева.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб, и постановление суда первой инстанции оставил без изменения. Бывший вице-мэр обвиняется в том, что в 2015—2016 годах получил около 2 млн рублей за выделение земельных участков. Оперативное сопровождение уголовное дела ведет УФСБ по Челябинской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский областной суд 6 апреля оставил без изменения решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей бывшему заместителю главы Магнитогорска Валерию Измалкову. Его адвокаты просили отпустить его под домашний арест, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «Суд первой инстанции согласился с ходатайством следователя о необходимости продлении меры пресечения. Не согласившись с этим сторона защиты обжаловала судебное решение, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила Наталья Мамаева. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб, и постановление суда первой инстанции оставил без изменения. Бывший вице-мэр обвиняется в том, что в 2015—2016 годах получил около 2 млн рублей за выделение земельных участков. Оперативное сопровождение уголовное дела ведет УФСБ по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...