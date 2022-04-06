Медведев сравнил нынешние санкции Запада против России с методами инквизиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Нынешние антироссийские санкции Запада похожи на методы инквизиции. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, отмена права собственности для бизнеса РФ грозит множеством исков в международных судах.

«Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium (Святой отдел расследований еретической греховности — прим. ред.). Новоявленные инквизиторы, с возбуждением примерившие кожанку Полиграфа Полиграфовича Шарикова и его наставника Швондера, не церемонятся», — написал Медведев в своем telegram-канале.

По словам Медведа, сегодня россияне своими глазами видят то, что наблюдала Европа ранее. «Практически все прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов заявил о том, что США увеличили поставки энергоресурсов из России, несмотря на свое принуждение Европы отказаться от Российской нефти. Агрессивным требованиям США предшествовало решение президента РФ Владимира Путина об экспорте газа недружественным странам за рубли.

Санкционное давление западных стран, начатое еще в 2000-х годах, усилилось в последние месяцы в связи с поведением РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что экономическая война призвана отменить Россию как государство.

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