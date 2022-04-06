В Германии признали, что у ЕС почти не осталось санкций против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, запрещающие импорт российских энергоресурсов, оставят страны Европы без рычагов давления на Москву. Об этом сообщает телеканал Die Welt.

«Несмотря на заявления критиков о том, что соглашения по нефти и газу якобы косвенно финансируют российскую военную операцию на Украине, для Евросоюза эти договоренности остались последним рычагом давления на Москву. В случае еще большей эскалации напряженности у Брюсселя может попросту не оказаться новых вариантов санкций», — сообщает телеканал.

В то время как Польша, страны Балтии и Италия поддерживают инициативу отказа от энергоресурсов РФ, Германия, Венгрия, Словакия и Австрия выступают категорически против. Франция пока не высказывает позицию по вопросу эмбарго на энергоресурсы.

30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. По словам главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом, уточняет телеканал 360. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях, передает телеканал 360. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам