На фоне санкций Франция упростила въезд для россиян

06 апреля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Россиянам представлена возможность с 1 апреля обратиться с заявлением о выдаче визы во Францию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, наложенные ранее на россиян для их въезда во Францию теперь отменены. Уже с 1 апреля гражданам предоставлена возможность на подачу заявления о получении туристической визы. «Россияне могут с 1 апреля подавать заявки на туристические визы во Францию без ограничений, связанных с COVID-19. Прием заявлений по предварительной записи открыт в 18 визовых центрах VFS Global в России», — сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что власти России ввели ограничения на перелеты из-за распространения коронавируса. Они коснулись, в том числе, различных туристических направлений. Также стало известно, что посольство Норвегии в Москве планирует возобновить выдачу туристических виз россиянам в мае 2022 года. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ограничения направлены на «отмену России». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, наложенные ранее на россиян для их въезда во Францию теперь отменены. Уже с 1 апреля гражданам предоставлена возможность на подачу заявления о получении туристической визы. «Россияне могут с 1 апреля подавать заявки на туристические визы во Францию без ограничений, связанных с COVID-19. Прием заявлений по предварительной записи открыт в 18 визовых центрах VFS Global в России», — сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что власти России ввели ограничения на перелеты из-за распространения коронавируса. Они коснулись, в том числе, различных туристических направлений. Также стало известно, что посольство Норвегии в Москве планирует возобновить выдачу туристических виз россиянам в мае 2022 года. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ограничения направлены на «отмену России».