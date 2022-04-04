Европейская страна откроется для туристов из РФ на фоне санкций

04 апреля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Российские туристы смогут получить визу в Норвегию с мая 2022 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Посольство Норвегии в Москве на фоне санкций планирует возобновить выдачу туристических виз россиянам. Это произойдет в мае 2022 года. «Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года», — появилась такая информация на официальном сайте посольства Норвегии в России. Там отмечено, что с 4 апреля россияне уже смогут подать заявление на оформление всех видов разрешений на проживание в Норвегии. Также можно получить шенгенскую визу для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения и официальных визитов. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 22 из 27 стран ЕС. Все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии, сообщает RT. США и ЕС ввели масштабные санкции против РФ, такая реакция последовала на объявление России о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризация Украины. В пакет санкций вошли ограничения на экспорт технологий в Россию, самолетов, оборудования и т. д. Позже Россия составила список недружественных государств. В правительстве РФ уже подписали об этом распоряжение. Тем самым власти России хотят защитить население от недружественных действий других стран и международных организаций. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посольство Норвегии в Москве на фоне санкций планирует возобновить выдачу туристических виз россиянам. Это произойдет в мае 2022 года. «Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года», — появилась такая информация на официальном сайте посольства Норвегии в России. Там отмечено, что с 4 апреля россияне уже смогут подать заявление на оформление всех видов разрешений на проживание в Норвегии. Также можно получить шенгенскую визу для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения и официальных визитов. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 22 из 27 стран ЕС. Все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии, сообщает RT. США и ЕС ввели масштабные санкции против РФ, такая реакция последовала на объявление России о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризация Украины. В пакет санкций вошли ограничения на экспорт технологий в Россию, самолетов, оборудования и т. д. Позже Россия составила список недружественных государств. В правительстве РФ уже подписали об этом распоряжение. Тем самым власти России хотят защитить население от недружественных действий других стран и международных организаций.