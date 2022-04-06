Свердловские фармацевты назвали дешевые аналоги витаминов

Многие импортные витамины можно заменить препаратами российского производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные витаминные комплексы для взрослых. Речь идет о двух препаратах: «Витрум Плюс» американской компании Eagle Nutritionals и «Супрадин» французской компании «Делфарм Унинж САС». При этом в аптеках города много отечественных бюджетных аналогов, которые не уступают по качеству западным препаратам. Об этом URA.RU сообщила фармацевт из Екатеринбурга Ирина опросив не указывать ее фамилию.

«Многие импортные витамины легко заменить препаратами российского производства. Они не уступают по качеству зарубежным. В России зарегистрировано значительное число российских аналогов», — поделилась фармацевт Ирина.

По словам сотрудницы аптеки, дефицита витаминных комплексов в Екатеринбурге нет. «Люди в панике и начинают скупать импортные витамины. Нужно понимать, что зарубежных препаратов в аптеках и на складах достаточно. В целом, российские производители закроют потребность свердловчан в данных витаминах», — убеждена Ирина.

Заменить «Витрум Плюс» и «Супрадин» можно следующими препаратами российского производства:

«Компливит»;

«Компливит» с пониженным содержанием сахара;

«Компливит» Магний;

Компливит» Железо;

«Био-Макс», и другие.

Редакция URA.RU направила запрос в Минздрав РФ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в аптеках города быстро раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадол» и «Эффералган» французской компании Upsa и препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины некоторые страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам при их дефиците.

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Препараты, которые можно заменить российскими аналогами Фото: URA.RU