04 марта 2022

Минздрав России: в стране нет дефицита лекарств

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Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарствами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В России сформированы большие запасы лекарств, благодаря этому ситуация с препаратами остается стабильной. Иностранные производители подтвердили продолжение сотрудничества с Россией, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании по вопросам обеспечения медицинской продукцией.

«Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов (…) Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня нет, российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы», — приводит слова министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко ТАСС.

Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Цель операции — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории, заявил российский президент. Западные страны в связи с началом спецоперации объявили новые санкции против России.

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В России сформированы большие запасы лекарств, благодаря этому ситуация с препаратами остается стабильной. Иностранные производители подтвердили продолжение сотрудничества с Россией, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании по вопросам обеспечения медицинской продукцией. «Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов (…) Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня нет, российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы», — приводит слова министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко ТАСС. Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Цель операции — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории, заявил российский президент. Западные страны в связи с началом спецоперации объявили новые санкции против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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