Минздрав России: в стране нет дефицита лекарств

В России сформированы большие запасы лекарств, благодаря этому ситуация с препаратами остается стабильной. Иностранные производители подтвердили продолжение сотрудничества с Россией, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании по вопросам обеспечения медицинской продукцией.
«Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов (…) Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня нет, российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы», — приводит слова министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко ТАСС.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Цель операции — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории, заявил российский президент. Западные страны в связи с началом спецоперации объявили новые санкции против России.
В России сформированы большие запасы лекарств, благодаря этому ситуация с препаратами остается стабильной. Иностранные производители подтвердили продолжение сотрудничества с Россией, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании по вопросам обеспечения медицинской продукцией. «Ситуация с лекарствами в РФ стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов (…) Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня нет, российские и иностранные производители лекарств подтверждают продолжение своей работы», — приводит слова министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко ТАСС. Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию. Цель операции — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территории, заявил российский президент. Западные страны в связи с началом спецоперации объявили новые санкции против России.