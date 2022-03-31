Свердловские фармацевты назвали аналоги дешевых обезболивающих

01 апреля 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Фармацевт заявляет, что дефицита жаропонижающих в аптеках столицы Урала нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa и препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей». При этом в аптеках города много отечественных бюджетных аналогов, которые не уступают по качеству западным препаратам. Об этом URA.RU сообщила фармацевт из Екатеринбурга Ирина. «Горожане раскупают зарубежные обезболивающие. Я думаю, что такой ажиотаж ничем не оправдан. В России зарегистрировано значительное число российских аналогов с содержанием парацетамола и ибупрофена, в том числе в виде сиропа, порошка или суспензии. Отечественные препараты спокойно заменят европейские», — отметила сотрудница аптеки. По словам фармацевта, дефицита анальгетиков в аптеках столицы Урала нет. Она призвала прекратить панически скупать лекарства. «Российские производители закроют потребность горожан в данных препаратах. Тот же парацетамол производят Ивановская фармацевтическая фабрика, Кировская фармацевтическая фабрика, „Атолл“. Препарат с действующим веществом ибупрофен производят российские „Фармстандарт“ и „Биннофарм Групп“. Лекарств хватит как на детей, так и на взрослых», — уверена Ирина. Редакция URA.RU направила запрос в Минздрав РФ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что исчезнувшие из аптек препараты для щитовидной железы L-тироксин и эутирокс можно временно заменить успокоительными и L-тирозином. Вместо L-тироксина и эутирокса можно сделать индивидуальную подборку по витаминному комплексу. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците. Тем не менее люди в конце февраля и начале марта стали массово скупать препараты в аптеках, в частности именно импортные. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa и препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей». При этом в аптеках города много отечественных бюджетных аналогов, которые не уступают по качеству западным препаратам. Об этом URA.RU сообщила фармацевт из Екатеринбурга Ирина. «Горожане раскупают зарубежные обезболивающие. Я думаю, что такой ажиотаж ничем не оправдан. В России зарегистрировано значительное число российских аналогов с содержанием парацетамола и ибупрофена, в том числе в виде сиропа, порошка или суспензии. Отечественные препараты спокойно заменят европейские», — отметила сотрудница аптеки. По словам фармацевта, дефицита анальгетиков в аптеках столицы Урала нет. Она призвала прекратить панически скупать лекарства. «Российские производители закроют потребность горожан в данных препаратах. Тот же парацетамол производят Ивановская фармацевтическая фабрика, Кировская фармацевтическая фабрика, „Атолл“. Препарат с действующим веществом ибупрофен производят российские „Фармстандарт“ и „Биннофарм Групп“. Лекарств хватит как на детей, так и на взрослых», — уверена Ирина. Редакция URA.RU направила запрос в Минздрав РФ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что исчезнувшие из аптек препараты для щитовидной железы L-тироксин и эутирокс можно временно заменить успокоительными и L-тирозином. Вместо L-тироксина и эутирокса можно сделать индивидуальную подборку по витаминному комплексу. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците. Тем не менее люди в конце февраля и начале марта стали массово скупать препараты в аптеках, в частности именно импортные. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.