Стрелков объяснил, почему на телах в Буче были белые ленты

06 апреля 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Российские и украинские военнослужащие используют почти одинаковое вооружение и обмундирование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие, задействованные в спецоперации на Украине, используют белые ленты в качестве отличительных знаков. Мирные жители Украины также начали использовать подобные ленты в качестве символа сотрудничества с российскими войсками. И именно с такими лентами были разбросаны тела по улицам Бучи. Об этом URA.RU рассказали экс-глава минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков и бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. «Это тактический знак, чтобы опознавать друг друга в ходе боя. Такие знаки могут наноситься на любое место. Поскольку сейчас значительная часть боев носит уличный характер, все одеты и вооружены одинаково. То есть, форма примерно одинаковая, автоматы у всех Калашникова, соответственно, чтобы опознать друг друга, столкнувшись с незнакомыми бойцами, необходимо видеть знаки различия. Произвольно повязки делаются на правую ногу, левую руку или наоборот. Сейчас это используется российскими войсками», — сказал Игорь Стрелков. Олег Царев в беседе с агентством заявил, что лично видел, как мирные жители населенных пунктов под Киевом использовали белые ленты, показывая таким образом сотрудничество с армией РФ. «Это реально так. Местные жители в некоторых населенных пунктах это делали. Они узнали про белые ленты, глядя на нас. Украинские военные мотают синюю ленту, а мы мотали под Киевом белую ленту. Это был наш отличительный знак для своих», — добавил Царев. В конце февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 3 апреля появились сведения о «массовых убийствах» в Буче с обвинением российских военных. В Минобороны РФ опровергли данную информацию. Отмечалось также, что у трупов были связаны руки белой лентой. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина не предоставила доказательств своих обвинений и сначала нужно провести медицинскую экспертизу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военнослужащие, задействованные в спецоперации на Украине, используют белые ленты в качестве отличительных знаков. Мирные жители Украины также начали использовать подобные ленты в качестве символа сотрудничества с российскими войсками. И именно с такими лентами были разбросаны тела по улицам Бучи. Об этом URA.RU рассказали экс-глава минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков и бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. «Это тактический знак, чтобы опознавать друг друга в ходе боя. Такие знаки могут наноситься на любое место. Поскольку сейчас значительная часть боев носит уличный характер, все одеты и вооружены одинаково. То есть, форма примерно одинаковая, автоматы у всех Калашникова, соответственно, чтобы опознать друг друга, столкнувшись с незнакомыми бойцами, необходимо видеть знаки различия. Произвольно повязки делаются на правую ногу, левую руку или наоборот. Сейчас это используется российскими войсками», — сказал Игорь Стрелков. Олег Царев в беседе с агентством заявил, что лично видел, как мирные жители населенных пунктов под Киевом использовали белые ленты, показывая таким образом сотрудничество с армией РФ. «Это реально так. Местные жители в некоторых населенных пунктах это делали. Они узнали про белые ленты, глядя на нас. Украинские военные мотают синюю ленту, а мы мотали под Киевом белую ленту. Это был наш отличительный знак для своих», — добавил Царев. В конце февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 3 апреля появились сведения о «массовых убийствах» в Буче с обвинением российских военных. В Минобороны РФ опровергли данную информацию. Отмечалось также, что у трупов были связаны руки белой лентой. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина не предоставила доказательств своих обвинений и сначала нужно провести медицинскую экспертизу.