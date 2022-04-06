В Екатеринбурге браконьеры убили двух косуль

Полиции предстоит выяснить, кто убил животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В заброшенном строении на улице Совхозной в Екатеринбурге очевидцы обнаружили останки двух косуль, убитых, предположительно, браконьером. Об этом URA.RU рассказали в Департаменте по охране животного мира.

«Наверное, дело рук браконьера, ведь охота на косулю сейчас закрыта. Тут вблизи как раз лесной массив: там могли подстрелить, а здесь разделать туши. Делом занимается полиция, усматривается статья 258 УК РФ «Незаконная охота», — пояснил специалист департамента Михаил Спицын. В распоряжении агентства имеются фото и видео, которые не могут быть опубликованы по этическим соображениям.

В минувшие выходные именно на Совхозной улице заблудилась раненая косуля. Когда были найдены останки животных, многие решили, что убита она, однако эксперты развеяли эти домыслы. «Судя по останкам, убиты животные были примерно неделю назад или более. То есть отношения к бродившей по городу косуле они не имеют», — пояснил Спицын.

Обновлено в 17:10 (уральское время): Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции номер №14. «Оно принято и зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время по данному факту сотрудниками территориального ОВД проводится проверка. Устанавливаются подробности произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили там.