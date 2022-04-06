Риелторы дали прогноз по росту цен на жилье в Тюмени

Снижение цен на недвижимость в регионе не ожидается Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Снижение цен на недвижимость в Тюменской области не ожидается. Об этом URA.RU рассказали в риэлторском агентстве «Этажи».

«Снижение цен на рынке недвижимости в настоящий момент возможно, но не такое значительное. Нельзя с уверенностью сказать о том, что в ближайшее время цены точно станут ниже», — рассказал специалист по недвижимости агентства «Этажи» Георгий Шапка.

На данный момент цена за квадратный метр в Тюмени на вторичные объекты остается без изменений. В среднем она составляет 120 тысяч рублей. В новостройках же стоимость постепенно растет. Сейчас цена за квадратный метр в новых домах составляет примерно 125 тысяч рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, его стоимость в регионе выросла почти на 30%.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени снизился спрос на недвижимость. При этом количество предложений растет. Люди стали осторожнее относиться к вложению финансов. Это вызвано введением санкций западными странами, которые не поддержали начатую 24 февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Причиной для начала спецоперации стал многолетний геноцид жителей Донбасса. Президент Владимир Путин считает, что поведение стран Запада — это шаг к прямой агрессии по отношению к гражданам России.