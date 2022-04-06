Бренд из ЯНАО заменит ушедшие из-за санкций спортивные магазины

«YAMAL.POWER» производит худи, свитшоты и спортивные костюмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Швея Анна Климова из Тарко-Сале (ЯНАО) готова заменить собственным брендом «Yamal.Power» спортивные магазины одежды, которые покинули российский рынок из-за санкций со стороны Евросоюза. Об этом URA.RU рассказала сама Климова.

«Несмотря на то, что 80% моего производства это одежда под заказ, я планирую развиваться дальше. Сейчас я хочу представить свой бренд на интернет-площадке Wildberries. Пока на продажу я планирую выставить детские футболки. На данный момент у меня отшито около 80 штук», — пояснила девушка.

В разговоре с корреспондентом Климова уточнила, что ее путь швеи начался еще в 2017 году. Тогда девушка впервые пошила одежду для своей дочери. Через несколько лет, пройдя обучение в других городах, швея решила создать собственный бренд. Теперь «Yamal.Power» производит худи, свитшоты, спортивные костюмы, а также создает образы для всей семьи.

«Если говорить о трудностях, то это только нехватка специалистов. Сейчас сложно масштабировать производство, потому что не хватает кадров. Тяжело найти людей, которые умеют шить и кроить. Но несмотря на это, я буду развиваться в ЯНАО и шить одежду дальше. Для этого у меня есть вдохновения и большие планы», — подчеркнула Анна.

Ранее сообщалось, что еще один бренд одежды Yamal не планирует останавливать свое производство в условиях санкций. Ямальский производитель также намерен развиваться и открывать магазины в других городах России.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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