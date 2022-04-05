05 апреля 2022

На историческом здании в Перми вывесили букву Z. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Банер Z на Доме офицеров. Пермь, своих не бросаем, z знак, СВО, дом офицеров пермь
Плакат повесили в верхней части фасада здания Фото:

На фасаде Пермского гарнизонного дома офицеров вывесили плакат с буквой Z в поддержку российских войск. Об этом с места передает корреспондент URA.RU.

В верхней части фасада здания, над входом вывесили баннер с георгиевской лентой в виде буквы Z. В России этот этот символ используется как знак поддержки военнослужащих РФ, находящихся на территории Украины во время спецоперации. Ранее такой же символ появился на здании краевого заксобрания.

Спецоперация началась в Украине 24 февраля 2022 года. Она продолжается до сих пор. Ранее Минобороны заявляло о блокировке российскими войсками Харькова и Николаева. Также под контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

Банер Z на Доме офицеров. Пермь
Баннер вывесили над входом
Фото:

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На фасаде Пермского гарнизонного дома офицеров вывесили плакат с буквой Z в поддержку российских войск. Об этом с места передает корреспондент URA.RU. В верхней части фасада здания, над входом вывесили баннер с георгиевской лентой в виде буквы Z. В России этот этот символ используется как знак поддержки военнослужащих РФ, находящихся на территории Украины во время спецоперации. Ранее такой же символ появился на здании краевого заксобрания. Спецоперация началась в Украине 24 февраля 2022 года. Она продолжается до сих пор. Ранее Минобороны заявляло о блокировке российскими войсками Харькова и Николаева. Также под контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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