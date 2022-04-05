На фасаде Пермского гарнизонного дома офицеров вывесили плакат с буквой Z в поддержку российских войск. Об этом с места передает корреспондент URA.RU.
В верхней части фасада здания, над входом вывесили баннер с георгиевской лентой в виде буквы Z. В России этот этот символ используется как знак поддержки военнослужащих РФ, находящихся на территории Украины во время спецоперации. Ранее такой же символ появился на здании краевого заксобрания.
Спецоперация началась в Украине 24 февраля 2022 года. Она продолжается до сих пор. Ранее Минобороны заявляло о блокировке российскими войсками Харькова и Николаева. Также под контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.
На фасаде Пермского гарнизонного дома офицеров вывесили плакат с буквой Z в поддержку российских войск. Об этом с места передает корреспондент URA.RU. В верхней части фасада здания, над входом вывесили баннер с георгиевской лентой в виде буквы Z. В России этот этот символ используется как знак поддержки военнослужащих РФ, находящихся на территории Украины во время спецоперации. Ранее такой же символ появился на здании краевого заксобрания. Спецоперация началась в Украине 24 февраля 2022 года. Она продолжается до сих пор. Ранее Минобороны заявляло о блокировке российскими войсками Харькова и Николаева. Также под контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.