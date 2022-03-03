На здание краевого заксобрания вечером 4 марта разместили знак Z в поддержку Вооруженных Сил РФ на Украине. Окна в здании подсветили соответствующим образом, передает корреспондент URA.RU.
«В конце рабочего дня нас попросили оставить свет в кабинете на ночь. Обычно так делают в новогодние каникулы, когда на фасаде здания все 10 дней светится наступивший год», — рассказал один из сотрудников, работающих в здании. В пресс-службе администрации Пермского края не стали комментировать решение о подсветке здания Дома советов.
Символ Z расшифровывается как «за победу». Первым его в названии города на Куzбасс предложил использовать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. К флэшмобу присоединился и глава «КиZела» Андрей Родыгин.
Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей.
На здание краевого заксобрания вечером 4 марта разместили знак Z в поддержку Вооруженных Сил РФ на Украине. Окна в здании подсветили соответствующим образом, передает корреспондент URA.RU. «В конце рабочего дня нас попросили оставить свет в кабинете на ночь. Обычно так делают в новогодние каникулы, когда на фасаде здания все 10 дней светится наступивший год», — рассказал один из сотрудников, работающих в здании. В пресс-службе администрации Пермского края не стали комментировать решение о подсветке здания Дома советов. Символ Z расшифровывается как «за победу». Первым его в названии города на Куzбасс предложил использовать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. К флэшмобу присоединился и глава «КиZела» Андрей Родыгин. Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей.