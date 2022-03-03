В центре Перми появился знак в поддержку спецоперации на Украине. Фото

04 марта 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Краевой парламент теперь можно переименовывать в Zаксобрание Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На здание краевого заксобрания вечером 4 марта разместили знак Z в поддержку Вооруженных Сил РФ на Украине. Окна в здании подсветили соответствующим образом, передает корреспондент URA.RU. «В конце рабочего дня нас попросили оставить свет в кабинете на ночь. Обычно так делают в новогодние каникулы, когда на фасаде здания все 10 дней светится наступивший год», — рассказал один из сотрудников, работающих в здании. В пресс-службе администрации Пермского края не стали комментировать решение о подсветке здания Дома советов. Символ Z расшифровывается как «за победу». Первым его в названии города на Куzбасс предложил использовать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. К флэшмобу присоединился и глава «КиZела» Андрей Родыгин. Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На здание краевого заксобрания вечером 4 марта разместили знак Z в поддержку Вооруженных Сил РФ на Украине. Окна в здании подсветили соответствующим образом, передает корреспондент URA.RU. «В конце рабочего дня нас попросили оставить свет в кабинете на ночь. Обычно так делают в новогодние каникулы, когда на фасаде здания все 10 дней светится наступивший год», — рассказал один из сотрудников, работающих в здании. В пресс-службе администрации Пермского края не стали комментировать решение о подсветке здания Дома советов. Символ Z расшифровывается как «за победу». Первым его в названии города на Куzбасс предложил использовать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. К флэшмобу присоединился и глава «КиZела» Андрей Родыгин. Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей.