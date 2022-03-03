03 марта 2022

В центре Перми появился знак в поддержку спецоперации на Украине. Фото

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Литера Z на фасаде законодательного собрания Пермского края. Пермь
Краевой парламент теперь можно переименовывать в Zаксобрание Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На здание краевого заксобрания вечером 4 марта разместили знак Z в поддержку Вооруженных Сил РФ на Украине. Окна в здании подсветили соответствующим образом, передает корреспондент URA.RU.

«В конце рабочего дня нас попросили оставить свет в кабинете на ночь. Обычно так делают в новогодние каникулы, когда на фасаде здания все 10 дней светится наступивший год», — рассказал один из сотрудников, работающих в здании. В пресс-службе администрации Пермского края не стали комментировать решение о подсветке здания Дома советов.

Символ Z расшифровывается как «за победу». Первым его в названии города на Куzбасс предложил использовать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. К флэшмобу присоединился и глава «КиZела» Андрей Родыгин.

Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей.

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На здание краевого заксобрания вечером 4 марта разместили знак Z в поддержку Вооруженных Сил РФ на Украине. Окна в здании подсветили соответствующим образом, передает корреспондент URA.RU. «В конце рабочего дня нас попросили оставить свет в кабинете на ночь. Обычно так делают в новогодние каникулы, когда на фасаде здания все 10 дней светится наступивший год», — рассказал один из сотрудников, работающих в здании. В пресс-службе администрации Пермского края не стали комментировать решение о подсветке здания Дома советов. Символ Z расшифровывается как «за победу». Первым его в названии города на Куzбасс предложил использовать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. К флэшмобу присоединился и глава «КиZела» Андрей Родыгин. Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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