Курганцы обсуждают версии исчезновения ребенка

В селе Звериноголовское ищут пропавшего семилетнего мальчика Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители села Звериноголовское, где 4 апреля пропал семилетний мальчик, считают, что с ребенком мог произойти несчастный случай. Об этом URA.RU рассказали жители, участвовавшие в поисках.

«Как только от полиции стало известно, что ребенок пропал (4 апреля), почти все местные жители начали его искать. Работники администрации, школы, родители других детей выходили на поиски. До четырех часов утра искали. Большая благодарность людям за это. Там, где семья живет, много заброшенных домов. К сожалению, ребенка не нашли пока», — рассказала жительница села Звериноголовское.

Собеседница отметила, что сельчане обсуждают разные версии: от преступления до несчастного случая на реке. «Ребенок из многодетной малообеспеченной семьи, трое детей у них. Мать работает уборщицей в музыкальной школе, отец — безработный, перебивается подработками. Петя средний ребенок в семье. В конце сентября пошел в первый класс, учился неплохо, никуда не ходил, играл на детской площадке у них рядом с домом. С мальчишками мог и подраться, но быстро мирился. Любил читать и играть в библиотеке», — рассказала местная жительница, знакомая с семьей пропавшего мальчика.

Вторые сутки в Курганской области продолжается поиск пропавшего ребенка. 4 апреля в селе Звериноголовское семилетний мальчик Петр Очнев ушел из дома гулять и не вернулся. Школьника разыскивают сотрудники полиции, следователи СУ СКР, местные жители, волонтеры поисково-спасательной группы «Лиза Алерт», в том числе добровольцы из Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в дежурную часть УМВД 42-12-98, по «02», номеру 112, на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.

В Курганской области продолжаются поиски семилетнего ребенка, пропавшего 4 апреля фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области, «ВКонтакте»

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