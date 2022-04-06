В селе Звериноголовское продолжаются поиски пропавшего семилетнего мальчикафото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области
В селе Звериноголовское вторые сутки продолжается поиск семилетнего мальчика, пропавшего вечером 4 апреля. Курганским волонтерам помогают добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области, рассказали в пресс-центре курганского поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Добровольцы осмотрели берег реки Тобол, провели подворовый обход района, где жил Петя, особое внимание уделяя ямам, колодцам, нежилым постройкам. Опросили соседей и прохожих, оклеили центр поселка и людные места ориентировками. Получили свидетельства: в поселке мальчика видели вчера днем, а затем около 17 часов. На место поиска также прибыли добровольцы отряда „ЛизаАлерт“ Тюменской области. Поисковики продолжают подомовой обход и осматривают район местной автостанции», — рассказали в пресс-центре поискового отряда «ЛизаАлерт».
В пресс-службе МЧС по Курганской области URA.RU сообщили, что с 8.30 ведутся водолазные работы. Для мониторинга местности запущен беспилотный летательный аппарат.
URA.RU писало, что в Курганской области пропал семилетний ребенок. 4 апреля в селе Звериноголовское семилетний мальчик Петр Очнев ушел из дома гулять и не вернулся. Школьника разыскивают сотрудники полиции, следователи СУ СКР, местные жители, волонтеры поисково-спасательной группы «Лиза Алерт». Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в дежурную часть УМВД 42-12-98, по «02», номеру 112, на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.
Сотрудники МЧС помогают искать ребенка с помощью беспилотника
Фото МЧС России по Курганской области
В селе Звериноголовское вторые сутки разыскивают семилетнего мальчика. Штаб поискового отряда «ЛизаАлерт» в местной администрации
фото: пресс-центр поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курганской области
В поисках пропавшего ребенка в селе Звериноголовское участвуют водолазы
В селе Звериноголовское вторые сутки продолжается поиск семилетнего мальчика, пропавшего вечером 4 апреля. Курганским волонтерам помогают добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области, рассказали в пресс-центре курганского поискового отряда «ЛизаАлерт». «Добровольцы осмотрели берег реки Тобол, провели подворовый обход района, где жил Петя, особое внимание уделяя ямам, колодцам, нежилым постройкам. Опросили соседей и прохожих, оклеили центр поселка и людные места ориентировками. Получили свидетельства: в поселке мальчика видели вчера днем, а затем около 17 часов. На место поиска также прибыли добровольцы отряда „ЛизаАлерт“ Тюменской области. Поисковики продолжают подомовой обход и осматривают район местной автостанции», — рассказали в пресс-центре поискового отряда «ЛизаАлерт». В пресс-службе МЧС по Курганской области URA.RU сообщили, что с 8.30 ведутся водолазные работы. Для мониторинга местности запущен беспилотный летательный аппарат. URA.RU писало, что в Курганской области пропал семилетний ребенок. 4 апреля в селе Звериноголовское семилетний мальчик Петр Очнев ушел из дома гулять и не вернулся. Школьника разыскивают сотрудники полиции, следователи СУ СКР, местные жители, волонтеры поисково-спасательной группы «Лиза Алерт». Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в дежурную часть УМВД 42-12-98, по «02», номеру 112, на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.