В Курганской области вторые сутки ищут пропавшего ребенка. К поиску подключились тюменцы

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В селе Звериноголовское продолжаются поиски пропавшего семилетнего мальчика

В селе Звериноголовское вторые сутки продолжается поиск семилетнего мальчика, пропавшего вечером 4 апреля. Курганским волонтерам помогают добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области, рассказали в пресс-центре курганского поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Добровольцы осмотрели берег реки Тобол, провели подворовый обход района, где жил Петя, особое внимание уделяя ямам, колодцам, нежилым постройкам. Опросили соседей и прохожих, оклеили центр поселка и людные места ориентировками. Получили свидетельства: в поселке мальчика видели вчера днем, а затем около 17 часов. На место поиска также прибыли добровольцы отряда „ЛизаАлерт“ Тюменской области. Поисковики продолжают подомовой обход и осматривают район местной автостанции», — рассказали в пресс-центре поискового отряда «ЛизаАлерт».

В пресс-службе МЧС по Курганской области URA.RU сообщили, что с 8.30 ведутся водолазные работы. Для мониторинга местности запущен беспилотный летательный аппарат.

URA.RU писало, что в Курганской области пропал семилетний ребенок. 4 апреля в селе Звериноголовское семилетний мальчик Петр Очнев ушел из дома гулять и не вернулся. Школьника разыскивают сотрудники полиции, следователи СУ СКР, местные жители, волонтеры поисково-спасательной группы «Лиза Алерт». Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в дежурную часть УМВД 42-12-98, по «02», номеру 112, на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.

Сотрудники МЧС помогают искать ребенка с помощью беспилотника
В селе Звериноголовское вторые сутки разыскивают семилетнего мальчика. Штаб поискового отряда «ЛизаАлерт» в местной администрации
В поисках пропавшего ребенка в селе Звериноголовское участвуют водолазы
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В селе Звериноголовское вторые сутки продолжается поиск семилетнего мальчика, пропавшего вечером 4 апреля. Курганским волонтерам помогают добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области, рассказали в пресс-центре курганского поискового отряда «ЛизаАлерт». «Добровольцы осмотрели берег реки Тобол, провели подворовый обход района, где жил Петя, особое внимание уделяя ямам, колодцам, нежилым постройкам. Опросили соседей и прохожих, оклеили центр поселка и людные места ориентировками. Получили свидетельства: в поселке мальчика видели вчера днем, а затем около 17 часов. На место поиска также прибыли добровольцы отряда „ЛизаАлерт“ Тюменской области. Поисковики продолжают подомовой обход и осматривают район местной автостанции», — рассказали в пресс-центре поискового отряда «ЛизаАлерт». В пресс-службе МЧС по Курганской области URA.RU сообщили, что с 8.30 ведутся водолазные работы. Для мониторинга местности запущен беспилотный летательный аппарат. URA.RU писало, что в Курганской области пропал семилетний ребенок. 4 апреля в селе Звериноголовское семилетний мальчик Петр Очнев ушел из дома гулять и не вернулся. Школьника разыскивают сотрудники полиции, следователи СУ СКР, местные жители, волонтеры поисково-спасательной группы «Лиза Алерт». Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в дежурную часть УМВД 42-12-98, по «02», номеру 112, на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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