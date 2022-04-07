Журналист Соловьев запустил свой телеканал

«Соловьев.Live» собрался начать вещание на частотах Euronews в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России на частотах канала Euronews начинает вещание телеканал «Соловьев.Live». Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев. По его словам, необходимые документы уже оформляются.

«На частотах EuroNews начнет вещание телеканала „Соловьев.Live“. Тематика заявлена информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая. Канал доставки сигнала остается тот же, что был у EuroNews. Разрешительные документы канал сейчас оформляет, обещает предоставить до конца апреля. Пока готов начать сотрудничество с операторами в тестовом режиме», — сообщил Соловьев в своем telegram-канале.

Канал «Соловьев LIVE» на YouTube заблокировали 8 марта — «за нарушение правил сообщества». После этого видео Соловьева начали размещаться на резервном канале — «Весь Соловьев», там было тоже около 1,5 миллиона подписчиков. Когда заблокировали и его, все эфиры перешли на «УралLIVE». К моменту блокировки количество подписчиков увеличилось до 200 тысяч.