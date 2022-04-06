Десантник из Пермского края погиб во время спецоперации

Десантника из Пермского края похоронили в Ульяновске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец поселка Сейва Пермского края Андрей Ярков погиб в ходе спецоперации российских войск на Украине. Пермяк проходил контрактную службу в бригаде ВДВ, расположенной в Ульяновске. Об этом сообщает совет ветеранов Гайнского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе спецоперации погиб наш земляк из поселка Сейва Ярков Андрей Васильевич. Андрей служил в Ульяновской 31-й бригаде ВДВ по контракту и проживал в Ульяновске, у него осталась семья. Андрей награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о смерти пермяка стало известно 5 марта, а прощание с ним прошло в Ульяновске 6 апреля. В департаменте информационной политики администрации Пермского края URA.RU подтвердили информацию о гибели военнослужащего.

«В администрации губернатора Пермского края выражают соболезнования родными близким погибшего при исполнении воинского долга», — сообщили URA.RU. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены десятки арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.