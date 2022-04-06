06 апреля 2022

Десантник из Пермского края погиб во время спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, девушка, армия, дежурный помощник, вооруженные силы, дежурный пост, солдат, красная повязка
Десантника из Пермского края похоронили в Ульяновске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец поселка Сейва Пермского края Андрей Ярков погиб в ходе спецоперации российских войск на Украине. Пермяк проходил контрактную службу в бригаде ВДВ, расположенной в Ульяновске. Об этом сообщает совет ветеранов Гайнского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе спецоперации погиб наш земляк из поселка Сейва Ярков Андрей Васильевич. Андрей служил в Ульяновской 31-й бригаде ВДВ по контракту и проживал в Ульяновске, у него осталась семья. Андрей награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о смерти пермяка стало известно 5 марта, а прощание с ним прошло в Ульяновске 6 апреля. В департаменте информационной политики администрации Пермского края URA.RU подтвердили информацию о гибели военнослужащего.

«В администрации губернатора Пермского края выражают соболезнования родными близким погибшего при исполнении воинского долга», — сообщили URA.RU. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены десятки арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.

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Уроженец поселка Сейва Пермского края Андрей Ярков погиб в ходе спецоперации российских войск на Украине. Пермяк проходил контрактную службу в бригаде ВДВ, расположенной в Ульяновске. Об этом сообщает совет ветеранов Гайнского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В ходе спецоперации погиб наш земляк из поселка Сейва Ярков Андрей Васильевич. Андрей служил в Ульяновской 31-й бригаде ВДВ по контракту и проживал в Ульяновске, у него осталась семья. Андрей награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Уточняется, что о смерти пермяка стало известно 5 марта, а прощание с ним прошло в Ульяновске 6 апреля. В департаменте информационной политики администрации Пермского края URA.RU подтвердили информацию о гибели военнослужащего. «В администрации губернатора Пермского края выражают соболезнования родными близким погибшего при исполнении воинского долга», — сообщили URA.RU. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. ВС РФ нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены десятки арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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