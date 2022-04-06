Во власти Сухого Лога неожиданно развернулся политический конфликт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Сухого Лога (Свердловская область) срывают переизбрание мэра Романа Валова на новый срок. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, на столкновение с командой губернатора Евгения Куйвашева пошли спикер думы Евгений Быков, который является оппонентом действующего главы города, и его окружение. Областные власти вмешались в ситуацию, однако конфликт пока не исчерпан.

Полномочия мэра Валова истекают летом этого года, и уже в марте—апреле планировалось объявить конкурс по избранию нового главы. По данным URA.RU, Валов устраивает администрацию губернатора, и подчиненные Куйвашева согласовали его выдвижение на новый срок. Планировалось, что на заседании 31 марта дума Сухого Лога утвердит состав конкурсной комиссии (четыре местных депутата и четыре человека от губернатора), однако этого не случилось — по одной из версий, из-за вмешательства Быкова.

«Список кандидатов [в комиссию] формировал сам Быков, предложив туда своих людей. Их должны были утвердить на ближайшем заседании [думы], но выяснилось, что список составлен с юридическими нарушениями. Вмешалась прокуратура, но Быков со скандалом заявлял, что составил все правильно, и снимать вопрос [об избрании комиссии] с обсуждения отказался», — поделился источник в муниципальной власти.

Ситуация накалилась настолько, что для ее разрешения в думу направилась делегация из Екатеринбурга: замгубернатора Валерий Чайников, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, замсекретаря областного отделения ЕР Дмитрий Жуков и другие статусные политики. Быкову в резкой форме объяснили, что областные власти не потерпят демаршей, и после обмена аргументами спикер все же убрал проект решения из повестки заседания. «Я снимаю, но все равно не согласен», — пересказывают реакцию Быкова.

Мэр Валов подтвердил URA.RU, что о составе конкурсной комиссии сейчас действительно идут споры: «Пока что часть депутатов не прислушиваются к рекомендациям областной власти». Но свой конфликт с Быковым счел преувеличением, объяснив, что у них бывают «рабочие разногласия». Связаться с Быковым по рабочему номеру корреспонденту не удалось.

Ожидается, что решающим станет заседание 11 апреля, когда может быть определен состав конкурсной комиссии. В городской политтусовке не исключают, что Быкову удастся продавить некоторые свои решения — он пользуется поддержкой значительной части думы. Впрочем, собеседник URA.RU в областной власти уверен, что процедура пройдет спокойно.

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