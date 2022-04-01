Свердловские инсайды: друг Куйвашева не вернулся из Европы

Об экономии бумаги в правительстве, новых выборах губернатора, ссорах казаков. Выпуск 964

01 апреля 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать столицу Японии в «Тиктокио». До этого он предлагал переименовать Дальний Восток в Тихоокеанский регион Коллаж URA.RU Из-за разговоров о том, будут ли в Свердловской области в сентябре выборы губернатора, вице-губернатор Олег Чемезов — в трудах. Ему приходится постоянно переписывать концепцию кампании. При этом первый замглавы региона Алексей Шмыков ищет себе нового советника. В поисках нового кандидата на должность главы — и в свердловском Союзе журналистов. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Цуканов прилетал к свердловским ученым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рассказывают, что бывший полпред президента в УрФО Николай Цуканов, которого пару недель назад видели в Екатеринбурге, встречался не только с местными бизнесменами. По слухам, экс-чиновника очень ждали знакомые ученые — Цуканов был одним из идеологов создания Уральского научно-образовательного центра, и по этой линии у него остались контакты. Впрочем, посмеиваются знающие люди, теплая встреча с бывшим полпредом, которая прошла в одном из заведений города, едва ли была наполнена академическими беседами. Чемезов переписывает губернаторскую кампанию., Поговаривают, что у вице-губернатора Олега Чемезова в ближайшие дни прибавится работы. Виной всему участившиеся толки, что выборы главы региона в сентябре могут пройти по другой схеме — через заксобрание. Чемезов и его команда, по рассказам из резиденции, принялись править уже готовую концепцию избрания Евгения Куйвашева. «Да и с [председателем заксо Людмилой] Бабушкиной встречи теперь станут чаще», — полагают собеседники. …а Шмыков запустил кастинг Ходят слухи, что первый замгубернатора Алексей Шмыков начал подыскивать себе нового советника. В середине марта с уходом Владимира Шауракса на должность главы Южного управленческого округа это место освободилось, и Шмыков намерен как можно скорее найти нового подручного. «На карандаше у него уже три кандидата», — рассказывают в кабинетах. Друг Куйвашева застрял в Европе Одни говорят, что Алексей Круковский не может вылететь в Россию, другие — что он давно в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Владелец строительной компании «Брусника» Алексей Круковский, которого считают близким к губернатору Евгению Куйвашеву, по слухам, не может вылететь из одной европейской страны — из-за ограничений в авиасообщении. Якобы, когда крупный чартерный перевозчик Azur Air организовывал вывоз россиян из Европы, Круковский решил дождаться другой, более привлекательной, возможности. «В итоге до сих пор не вернулся в Россию», — рассказал знакомый девелопера. Впрочем, информированный собеседник утверждает, что это неправда. «Алексей в Екатеринбурге, виделся с ним на днях», — уверенно говорит он. Зам Куйвашева ведет переговоры о выборах-2023 Вице-губернатор по политике Олег Чемезов якобы начал подготовку к выборам в гордуму Екатеринбурга 2023 года. Если верить слухам, Чемезов общается с представителями авторитетного городского клана, представленного в действующем созыве думы несколькими голосами. Содержание кулуарных бесед пока не передают. У Куйвашева может появиться еще один зам По данным из исполкома свердловской «Единой России», у свердловского губернатора Евгения Куйвашева в партии может появиться новый заместитель. «Говорят, что на эту должность претендует [депутат свердловского заксобрания] Михаил Клименко, курирующий работу общественных приемных партии власти», — рассказывают сплетники, отмечая, что прием граждан на этой неделе прошел успешно. Дмитрий Ионин оставил СМИ без денег Из-за активности Дмитрия Ионина редакции лишились трети дохода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральские и федеральные издания лишились миллионов, которые должны были потратить на освещение своей деятельности подведы министерства инвестиций и развития в 2022 году. «В ходе оптимизации расходов, которую начали по решению замгубернатора [Дмитрия Ионина], бюджеты на СМИ, запланированные у Корпорации развития Среднего Урала, Областного фонда поддержки предпринимательства, Титановой долины, Агентство привлечения инвестиций и Екатеринбург-ЭКСПО подверглись значительному сокращению», — рассказывают источники. Говорят, что общий объем сэкономленных средств может достигать порядка 30%. Как показала проверка, кто-то размещался по максимальной цене, а кто-то вообще в нецелевом издании. Медиатусовка сетует, что из-за активности Ионина редакции лишились трети дохода, что особенно болезненно в ситуации экономической нестабильности. «Но это еще везунчики, есть те, с кем ранее заключенные контракты вообще будут расторгнуты досрочно», — говорят источники. Депутат Госдумы заменит советника губернатора,… Ходят разговоры, что появление депутата Госдумы, лидера свердловской «Справедливой России» Андрея Кузнецова на заседании оргкомитета по 300-летию Екатеринбурга (он участвовал по видеосвязи) неслучайно. Есть предположение, что это — намек на то, что в следующем году выборами в думу города будет заниматься именно он, заменив пиарщика Рината Хазеева, выступающего неформальным консультантом губернатора Евгения Куйвашева. …и от этого выиграет Карапетян Данную идею, по слухам, горячо поддерживает вице-спикер заксо, глава фракции «Справедливой России» Армен Карапетян. «Ему хочется повторить прошлогодний успех на выборах в заксобрании и сформировать в думе Екатеринбурга фракцию из идейно (и не только) близких ему людей», — объясняют слухачи. У депутатов конфликт из-за должности Между вице-спикером свердловского заксобрания Виктором Якимовым и депутатом Сергеем Никоновым, говорят, пробежала черная кошка. «Последний, напомню, стал замом губернатора в областном отделении „Единой России“. Его направление — партпроекты. Но проблема в том, что этим вопросом последние годы занимался именно Якимов, который в итоге та и не получил высокие должности», — говорят слухачи. Мороков пришелся не ко двору От деятельности Игоря Морокова депутаты не в восторге Фото: Анна Майорова © URA.RU Детский омбудсмен Игорь Мороков может столкнуться с серьезными проблемами, судачат сплетники. «Депутаты [заксобрания] завернули его доклад, а некоторые и вовсе, говорят, просили спикера [свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину] обратиться к губернатору с предложением о смене Морокова», — судачат сплетники. Наблюдатели полагают, что теперь многое будет зависеть от самой Бабушкиной. Дефицит бумаги добрался до правительства В областном правительстве рассказывают, что из-за подскочивших цен служащих попросили максимально бережно расходовать бумагу. И если о сокращении бумажного документооборота речи пока не идет, то для личного пользования листы призвали экономить. Доходит до того, что чиновники не знают, как теперь писать заявления на отпуска и отгулы. С Савельевым тайно встречается Высокинский,… Есть информация, что в последнее время все чаще проходят встречи в неформальной обстановке между екатеринбургским бизнесменом Валерием Савельевым и сенатором от Свердловской области, экс-мэром Александром Высокинским. По предположению ряда осведомителей, это может быть связано с выборами в гордуму, предстоящими в следующем году. …а Орлов не позвал его на юбилей В свою очередь другие информированные источники утверждают, что фамилия Савельева в последний момент исчезла из списка гостей, приглашенных на юбилей главы Екатеринбурга Алексея Орлова. «В Сочи Савельева не ждали», — отмечают собеседники. «Новые люди» покупают коммунистов Говорят, что партия «Новые люди» отправила эмиссаров в вояж по региону. «Партия решился поусиливаться. Речь идет, прежде всего, о партийно-агитационной сеть. Упор делается на перекупку кадров КПРФ», — рассказывают слухачи. По их словам, коммунисты ходят в должниках еще с выборов в Госдуму и заксобрание. Спикер думы Екатеринбурга возобновил лекции по ЗОЖ… Игорь Володин — известный приверженец здорового образа жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поговаривают, глава думы Екатеринбурга Игорь Володин снова собирает сотрудников представительного органа, чтобы делиться с ними опытом здорового образа жизни. «Если раньше девушек из аппарата думы учили заряжать воду, то сейчас им рассказывают о вреде курения и алкоголя», — говорят участники таких лекций. Известно, что Володин — давний приверженец ЗОЖ. …и вынашивает план на случай дисквалификации Еще один слух про Володина, который в последнее время активно обсуждают в политтусовке, связан с его планами на случай, если ему не удастся сохраниться на посту спикера по итогам выборов в гордуму-2023. «В частных разговорах Игорь Валерьевич делится, что его политическая карьера на этом не закончится — ведь в 2026-м пройдут выборы в Госдуму», — удивляются горизонту планирования в кулуарах. Зам Орлова грамотно избегает разносов на совещаниях… Алексей Бубнов показывает мастер-класс менее опытным чиновникам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вице-мэр Алексей Бубнов якобы выбрал особенную тактику на совещаниях с участием мэра Алексея Орлова: по вопросам транспорта или благоустйрсотва докладывает не он, а руководители профильных подразделений — Игорь Ощепков (транспорт) или Тамара Благодаткова (благоустройство). «В итоге замечания, если они есть, летят в их адрес, а не к Бубнову», — смеются в кулуарах горадминистрации. …а его коллега ждет перевода в правительство В поликругах вновь заговорили про возможное возвращение в свердловское правительство вице-мэра по экономике Дмитрия Ноженко. Он уже был министром экономики (в 2012—2017 годах). После сентябрьских выборов 2021 года Ноженко сватали на должность вице-губернатора по политике, но не срослось. «Сейчас говорят, что Дмитрий Юрьевич может быть назначен министром инвестиций (кресло освободилось после ухода Виктории Казаковой — прим. URA.RU). Есть даже версия, что ему обозначили срок — мол, либо он вернется в правительство в ближайшие два-три месяца, либо уже никогда», — поделился знакомый слухмейкер. Впрочем, как писало URA.RU, мининвест могут ликвидировать. Экс-депутат доносит в УФСБ на префекта Екатеринбурга… С чем связаны претензии Боровика к Боликову (по центру), неясно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик продолжает атаковать администрацию Кировского района, с которой у него, по слухам, давние отношения. «Раньше Боровик регулярно писал в УФСБ на [тогдашнего главу района Александра] Лошакова, жаловался [тогдашнему вице-губернатору Владимиру] Тунгусову. Но безрезультатно. Сейчас достается [действующему главе района, экс-вице-мэру Владимиру] Боликову», — сообщает источник в политтусовке. …но не учел его статус В тактике Боровика есть серьезный изъян, говорят знакомые Боликова. «Владимир Юрьевич и сам давний информатор ФСБ, причем куда более ценный, чем Боровик. Поэтому, естественно, письма Боровика уходят в печь. Или на оборотки», — говорит собеседник. Вице-мэр Екатеринбурга рискнул на записи ребенка в школу Рустам Галямов решил проделать то же путь, что Марина Фадеева в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, одним из участников первого дня записи в школы Екатеринбурга стал вице-мэр по стройке Рустам Галямов, недавно перевезший семью из Москвы. По слухам, ему предлагали пройти вне очереди, но Галямов решил последовать примеру другого зама Орлова — Марины Фадеевой, — которая в апреле 2021-го не спала всю ночь, контролируя свое положение в большой табели. Чем закончился эксперимент Галямова, доподлинно не известно. Но, вероятно, проблем он не испытал, как и большинство других екатеринбургских родителей в этом году. Левину готовят преемника В профильных кругах делятся, что начались поиски нового главы свердловского Союза журналистов. Нынешний руководитель Александр Левин вряд ли пойдет на новый срок, и одним из кандидатов называют Дениса Болихова — экс-директора «Интерфакс-Урал», а ныне главного пиарщика Академического района Екатеринбурга. Говорят, одним из аргументов станет наличие у Болихова солидных связей в Москве. Свердловский производитель стройматериалов нашел новые рынки Владелец группы «Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов думает над тем, чтобы открыть производства на Дальнем Востоке и в Узбекистане. Все зависит от того, на какой объем заказов сможет рассчитывать уральская компания в этих регионах и какие налоговые преференции там получит. Кроме этого, надо оценить сырьевую базу в Узбекистане. На Дальний Восток, в любом случае, придется все везти с Урала — ни песка, ни производства цемента нужного качества там нет. «Ночь музыки» может лишиться концертных площадок Фестиваль Ural Music Night может пострадать из-за благоустройства Фото: Размик Закарян © URA.RU Фестивалю Ural Music Night, возможно, придется отказаться от некоторых концертных площадок из-за работ по благоустройству города к 300-летию Екатеринбурга. Официального ответа организаторы пока не получили, но они допускают, что из-за ремонта некоторые места в городе во время фестиваля будут недоступны. Вероятно, поэтому, судачат сплетники, генеральный продюсер «Уральской ночи музыки» Евгений Горенбург был замечен у замгубернатора Сергея Швиндта, который занимается развитием городской среды. Набережную Сысерти могут облагородить за счет банка Ходят разговоры, что банк «Точка» может профинансировать облагораживание части набережной реки Сысерть, которая находится на территории завода Турчаниновых-Соломирских. Ранее банк вкладывался в развитие инфраструктуры завода, который является творческой площадкой креативного кластера «Лето на заводе». VIP-делегация нагрянула к спикеру думы Говорят, в думу Сухого Лога наведалась неожиданно статусная делегация из Екатеринбурга. Минувшее заседание, на котором началось обсуждение предстоящих выборов мэра, посетили видные представители свердловской власти: замгубернатора и глава аппарата правительства Валерий Чайников, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, замсекретаря областного отделения ЕР Дмитрий Жуков и другие. По слухам, у VIP-политиков накопились вопросы к спикеру думы Евгению Быкову, который «становится неуправляемым». В Алапаевске — снежный коллапс Говорят, жители Алапаевска замучались ходить по заснеженным тротуарам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сплетники докладывают, что с января 2022 года с Алапаевском никто не заключает контракты на уборку снега. «Снег у нас убирают сейчас мелкие частники, которые делают это лопатами, а не нормальной, профессиональной технике», — говорят сплетники. Также бытует мнение, что таким образом пилится бюджет, выделенный на уборку. «Частичками бюджет, выделенный на нормальную уборку, отходит к ИП», — говорят в кулуарах. В прокуратуре намечается рокировка Инсайдеры в погонах говорят о грядущем интересном обмене в рядах областной прокуратуры. По слухам, нынешний прокурор Белоярского района Генрих Гулиев в скором времени уйдет на аналогичный пост в Ленинский район Екатеринбурга, а руководитель этого отдела Вахит Мухамадеев наоборот — отправится в Белоярку. У этого маневра видят политический подтекст — рокировка поможет скорее провести выборы нового главы Белоярского. Бывшего вице-мэра Контеева приготовились освободить Защита бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева придумала план, как снять с него обвинения в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег. По словам инсайдеров, начавшийся суд над Контеевым всеми силами пытались избежать, манипулируя приговором вора в законе Олега Сухочева, который уже осужден за вменяемые Контееву преступления. «Защита не учла козырей в рукаве у прокуратуры, но сейчас есть план, как обернуть это в защиту [бывшего вице-мэра]», — говорят инсайдеры. Уральские казаки поссорились из-за разногласий Ссоры уральских казаков дошел до атамана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Говорят, что в Уральском казачестве в начале марта начались разногласия, переросшие в серьезные конфликты. Казаки не сошлись во взглядах на некоторые моменты, касающиеся общественной жизни. «Ссоры длятся уже месяц и успели дойти до атамана [Геннадия Ковалева]. Он пытается справляться, но на всех сил не хватает», — рассказывают слухачи. Подсудный генерал, обвиненный в педофилии, ищет поддержки у друзей Генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, пытается подключить связи, чтобы доказать невиновность. Говорят, что сторонники Гилязова полностью уверены в нем и не сомневаются, что суд вынесет оправдательный приговор. Однако генерал попал в сложную ситуацию, и ему придется долго защищаться, уверены слухачи. Екатеринбуржец, устроивший стрельбу у бара, оказался известным «тусовщиком» Говорят, что екатеринбуржец, который обстрелял охрану бара Dirty Dance в центре города известен среди местных жителей как бывалый «тусовщик». По словам слухачей, его часто замечали в ночных клубах и барах, где он вел себя эпатажно, однако преступлений и правонарушений не совершал. «Его часто видели, но вел он себя более-менее прилично», — говорят инсайдеры. Вокруг здания суда разгораются споры Вокруг здания Уставного суда разгорается настоящая борьба. Сам суд, напомним, официально прекратит свое существование с 1 июля. Такое решение губернатор принял еще в начале марта. «Но теперь вопрос — кому достанется здание суда. Пока этого никто не понимает», — рассказывает источник, отмечая, что сама структура может быть преобразована в Уставный совет или комиссию при руководстве области. На парковке у нового ЖК — места только для инвалидов Рядом с новым домом оказались места только для инвалидов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В одном из жилищных комплексов на Уктусе местные жители негодуют из-за парковочных мест. Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» разместил во дворе дома парковку с местами только для инвалидов. При этом обычных парковочных мест на территории нет, за пределами дома — тоже. В управляющей компании «Территория», которая курирует жилой комплекс, жильцам пояснили, что обсуждаемые места для инвалидов считаются на весь ЖК, а не только на указанный дом. «Довольно странная история, с учетом того, что инвалиды из других семи домов ЖК при всем желании на территорию прокаженного дома попасть не смогут, так как у них нет ключа от ворот», — рассказывают жильцы. Свердловские магазины списывают друг у друга цены… Магазины, в которых продается импортный алкоголь, стали подглядывать друг у друга цены. Так, например, сотрудники «Красного и Белого» мониторят стоимость ввезенного баночного пива, а «Пятерочка» выставляет точно такие же цены на импортные крепкие вина и напитки. «В „Красном и Белом“ заметили сотрудников „Бристоля“, которые фотографировали ценники», — говорят наблюдатели. Слухачи смеются, что в магазинах не знают, как быть и переписывают цены в других сетях. …, а автосалоны экономят на клиентах По слухам, сразу в нескольких автосалонах Екатеринбурга изменили систему обслуживания клиентов, благодаря чему значительно сэкономили. Изменения коснулись как выдачи кредитов на покупку авто, так и ремонта привезенных машин. «В автосалонах избавляются о всяких мелочей вроде чаши с конфетами и бесплатного кофе. Руководство посчитало, что это правильный шаг для экономии», — говорят слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Из-за разговоров о том, будут ли в Свердловской области в сентябре выборы губернатора, вице-губернатор Олег Чемезов — в трудах. Ему приходится постоянно переписывать концепцию кампании. При этом первый замглавы региона Алексей Шмыков ищет себе нового советника. В поисках нового кандидата на должность главы — и в свердловском Союзе журналистов. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Цуканов прилетал к свердловским ученым Рассказывают, что бывший полпред президента в УрФО Николай Цуканов, которого пару недель назад видели в Екатеринбурге, встречался не только с местными бизнесменами. По слухам, экс-чиновника очень ждали знакомые ученые — Цуканов был одним из идеологов создания Уральского научно-образовательного центра, и по этой линии у него остались контакты. Впрочем, посмеиваются знающие люди, теплая встреча с бывшим полпредом, которая прошла в одном из заведений города, едва ли была наполнена академическими беседами. Чемезов переписывает губернаторскую кампанию., Поговаривают, что у вице-губернатора Олега Чемезова в ближайшие дни прибавится работы. Виной всему участившиеся толки, что выборы главы региона в сентябре могут пройти по другой схеме — через заксобрание. Чемезов и его команда, по рассказам из резиденции, принялись править уже готовую концепцию избрания Евгения Куйвашева. «Да и с [председателем заксо Людмилой] Бабушкиной встречи теперь станут чаще», — полагают собеседники. …а Шмыков запустил кастинг Ходят слухи, что первый замгубернатора Алексей Шмыков начал подыскивать себе нового советника. В середине марта с уходом Владимира Шауракса на должность главы Южного управленческого округа это место освободилось, и Шмыков намерен как можно скорее найти нового подручного. «На карандаше у него уже три кандидата», — рассказывают в кабинетах. Друг Куйвашева застрял в Европе Владелец строительной компании «Брусника» Алексей Круковский, которого считают близким к губернатору Евгению Куйвашеву, по слухам, не может вылететь из одной европейской страны — из-за ограничений в авиасообщении. Якобы, когда крупный чартерный перевозчик Azur Air организовывал вывоз россиян из Европы, Круковский решил дождаться другой, более привлекательной, возможности. «В итоге до сих пор не вернулся в Россию», — рассказал знакомый девелопера. Впрочем, информированный собеседник утверждает, что это неправда. «Алексей в Екатеринбурге, виделся с ним на днях», — уверенно говорит он. Зам Куйвашева ведет переговоры о выборах-2023 Вице-губернатор по политике Олег Чемезов якобы начал подготовку к выборам в гордуму Екатеринбурга 2023 года. Если верить слухам, Чемезов общается с представителями авторитетного городского клана, представленного в действующем созыве думы несколькими голосами. Содержание кулуарных бесед пока не передают. У Куйвашева может появиться еще один зам По данным из исполкома свердловской «Единой России», у свердловского губернатора Евгения Куйвашева в партии может появиться новый заместитель. «Говорят, что на эту должность претендует [депутат свердловского заксобрания] Михаил Клименко, курирующий работу общественных приемных партии власти», — рассказывают сплетники, отмечая, что прием граждан на этой неделе прошел успешно. Дмитрий Ионин оставил СМИ без денег Уральские и федеральные издания лишились миллионов, которые должны были потратить на освещение своей деятельности подведы министерства инвестиций и развития в 2022 году. «В ходе оптимизации расходов, которую начали по решению замгубернатора [Дмитрия Ионина], бюджеты на СМИ, запланированные у Корпорации развития Среднего Урала, Областного фонда поддержки предпринимательства, Титановой долины, Агентство привлечения инвестиций и Екатеринбург-ЭКСПО подверглись значительному сокращению», — рассказывают источники. Говорят, что общий объем сэкономленных средств может достигать порядка 30%. Как показала проверка, кто-то размещался по максимальной цене, а кто-то вообще в нецелевом издании. Медиатусовка сетует, что из-за активности Ионина редакции лишились трети дохода, что особенно болезненно в ситуации экономической нестабильности. «Но это еще везунчики, есть те, с кем ранее заключенные контракты вообще будут расторгнуты досрочно», — говорят источники. Депутат Госдумы заменит советника губернатора,… Ходят разговоры, что появление депутата Госдумы, лидера свердловской «Справедливой России» Андрея Кузнецова на заседании оргкомитета по 300-летию Екатеринбурга (он участвовал по видеосвязи) неслучайно. Есть предположение, что это — намек на то, что в следующем году выборами в думу города будет заниматься именно он, заменив пиарщика Рината Хазеева, выступающего неформальным консультантом губернатора Евгения Куйвашева. …и от этого выиграет Карапетян Данную идею, по слухам, горячо поддерживает вице-спикер заксо, глава фракции «Справедливой России» Армен Карапетян. «Ему хочется повторить прошлогодний успех на выборах в заксобрании и сформировать в думе Екатеринбурга фракцию из идейно (и не только) близких ему людей», — объясняют слухачи. У депутатов конфликт из-за должности Между вице-спикером свердловского заксобрания Виктором Якимовым и депутатом Сергеем Никоновым, говорят, пробежала черная кошка. «Последний, напомню, стал замом губернатора в областном отделении „Единой России“. Его направление — партпроекты. Но проблема в том, что этим вопросом последние годы занимался именно Якимов, который в итоге та и не получил высокие должности», — говорят слухачи. Мороков пришелся не ко двору Детский омбудсмен Игорь Мороков может столкнуться с серьезными проблемами, судачат сплетники. «Депутаты [заксобрания] завернули его доклад, а некоторые и вовсе, говорят, просили спикера [свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину] обратиться к губернатору с предложением о смене Морокова», — судачат сплетники. Наблюдатели полагают, что теперь многое будет зависеть от самой Бабушкиной. Дефицит бумаги добрался до правительства В областном правительстве рассказывают, что из-за подскочивших цен служащих попросили максимально бережно расходовать бумагу. И если о сокращении бумажного документооборота речи пока не идет, то для личного пользования листы призвали экономить. Доходит до того, что чиновники не знают, как теперь писать заявления на отпуска и отгулы. С Савельевым тайно встречается Высокинский,… Есть информация, что в последнее время все чаще проходят встречи в неформальной обстановке между екатеринбургским бизнесменом Валерием Савельевым и сенатором от Свердловской области, экс-мэром Александром Высокинским. По предположению ряда осведомителей, это может быть связано с выборами в гордуму, предстоящими в следующем году. …а Орлов не позвал его на юбилей В свою очередь другие информированные источники утверждают, что фамилия Савельева в последний момент исчезла из списка гостей, приглашенных на юбилей главы Екатеринбурга Алексея Орлова. «В Сочи Савельева не ждали», — отмечают собеседники. «Новые люди» покупают коммунистов Говорят, что партия «Новые люди» отправила эмиссаров в вояж по региону. «Партия решился поусиливаться. Речь идет, прежде всего, о партийно-агитационной сеть. Упор делается на перекупку кадров КПРФ», — рассказывают слухачи. По их словам, коммунисты ходят в должниках еще с выборов в Госдуму и заксобрание. Спикер думы Екатеринбурга возобновил лекции по ЗОЖ… Поговаривают, глава думы Екатеринбурга Игорь Володин снова собирает сотрудников представительного органа, чтобы делиться с ними опытом здорового образа жизни. «Если раньше девушек из аппарата думы учили заряжать воду, то сейчас им рассказывают о вреде курения и алкоголя», — говорят участники таких лекций. Известно, что Володин — давний приверженец ЗОЖ. …и вынашивает план на случай дисквалификации Еще один слух про Володина, который в последнее время активно обсуждают в политтусовке, связан с его планами на случай, если ему не удастся сохраниться на посту спикера по итогам выборов в гордуму-2023. «В частных разговорах Игорь Валерьевич делится, что его политическая карьера на этом не закончится — ведь в 2026-м пройдут выборы в Госдуму», — удивляются горизонту планирования в кулуарах. Зам Орлова грамотно избегает разносов на совещаниях… Вице-мэр Алексей Бубнов якобы выбрал особенную тактику на совещаниях с участием мэра Алексея Орлова: по вопросам транспорта или благоустйрсотва докладывает не он, а руководители профильных подразделений — Игорь Ощепков (транспорт) или Тамара Благодаткова (благоустройство). «В итоге замечания, если они есть, летят в их адрес, а не к Бубнову», — смеются в кулуарах горадминистрации. …а его коллега ждет перевода в правительство В поликругах вновь заговорили про возможное возвращение в свердловское правительство вице-мэра по экономике Дмитрия Ноженко. Он уже был министром экономики (в 2012—2017 годах). После сентябрьских выборов 2021 года Ноженко сватали на должность вице-губернатора по политике, но не срослось. «Сейчас говорят, что Дмитрий Юрьевич может быть назначен министром инвестиций (кресло освободилось после ухода Виктории Казаковой — прим. URA.RU). Есть даже версия, что ему обозначили срок — мол, либо он вернется в правительство в ближайшие два-три месяца, либо уже никогда», — поделился знакомый слухмейкер. Впрочем, как писало URA.RU, мининвест могут ликвидировать. Экс-депутат доносит в УФСБ на префекта Екатеринбурга… Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик продолжает атаковать администрацию Кировского района, с которой у него, по слухам, давние отношения. «Раньше Боровик регулярно писал в УФСБ на [тогдашнего главу района Александра] Лошакова, жаловался [тогдашнему вице-губернатору Владимиру] Тунгусову. Но безрезультатно. Сейчас достается [действующему главе района, экс-вице-мэру Владимиру] Боликову», — сообщает источник в политтусовке. …но не учел его статус В тактике Боровика есть серьезный изъян, говорят знакомые Боликова. «Владимир Юрьевич и сам давний информатор ФСБ, причем куда более ценный, чем Боровик. Поэтому, естественно, письма Боровика уходят в печь. Или на оборотки», — говорит собеседник. Вице-мэр Екатеринбурга рискнул на записи ребенка в школу Говорят, одним из участников первого дня записи в школы Екатеринбурга стал вице-мэр по стройке Рустам Галямов, недавно перевезший семью из Москвы. По слухам, ему предлагали пройти вне очереди, но Галямов решил последовать примеру другого зама Орлова — Марины Фадеевой, — которая в апреле 2021-го не спала всю ночь, контролируя свое положение в большой табели. Чем закончился эксперимент Галямова, доподлинно не известно. Но, вероятно, проблем он не испытал, как и большинство других екатеринбургских родителей в этом году. Левину готовят преемника В профильных кругах делятся, что начались поиски нового главы свердловского Союза журналистов. Нынешний руководитель Александр Левин вряд ли пойдет на новый срок, и одним из кандидатов называют Дениса Болихова — экс-директора «Интерфакс-Урал», а ныне главного пиарщика Академического района Екатеринбурга. Говорят, одним из аргументов станет наличие у Болихова солидных связей в Москве. Свердловский производитель стройматериалов нашел новые рынки Владелец группы «Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов думает над тем, чтобы открыть производства на Дальнем Востоке и в Узбекистане. Все зависит от того, на какой объем заказов сможет рассчитывать уральская компания в этих регионах и какие налоговые преференции там получит. Кроме этого, надо оценить сырьевую базу в Узбекистане. На Дальний Восток, в любом случае, придется все везти с Урала — ни песка, ни производства цемента нужного качества там нет. «Ночь музыки» может лишиться концертных площадок Фестивалю Ural Music Night, возможно, придется отказаться от некоторых концертных площадок из-за работ по благоустройству города к 300-летию Екатеринбурга. Официального ответа организаторы пока не получили, но они допускают, что из-за ремонта некоторые места в городе во время фестиваля будут недоступны. Вероятно, поэтому, судачат сплетники, генеральный продюсер «Уральской ночи музыки» Евгений Горенбург был замечен у замгубернатора Сергея Швиндта, который занимается развитием городской среды. Набережную Сысерти могут облагородить за счет банка Ходят разговоры, что банк «Точка» может профинансировать облагораживание части набережной реки Сысерть, которая находится на территории завода Турчаниновых-Соломирских. Ранее банк вкладывался в развитие инфраструктуры завода, который является творческой площадкой креативного кластера «Лето на заводе». VIP-делегация нагрянула к спикеру думы Говорят, в думу Сухого Лога наведалась неожиданно статусная делегация из Екатеринбурга. Минувшее заседание, на котором началось обсуждение предстоящих выборов мэра, посетили видные представители свердловской власти: замгубернатора и глава аппарата правительства Валерий Чайников, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, замсекретаря областного отделения ЕР Дмитрий Жуков и другие. По слухам, у VIP-политиков накопились вопросы к спикеру думы Евгению Быкову, который «становится неуправляемым». В Алапаевске — снежный коллапс Сплетники докладывают, что с января 2022 года с Алапаевском никто не заключает контракты на уборку снега. «Снег у нас убирают сейчас мелкие частники, которые делают это лопатами, а не нормальной, профессиональной технике», — говорят сплетники. Также бытует мнение, что таким образом пилится бюджет, выделенный на уборку. «Частичками бюджет, выделенный на нормальную уборку, отходит к ИП», — говорят в кулуарах. В прокуратуре намечается рокировка Инсайдеры в погонах говорят о грядущем интересном обмене в рядах областной прокуратуры. По слухам, нынешний прокурор Белоярского района Генрих Гулиев в скором времени уйдет на аналогичный пост в Ленинский район Екатеринбурга, а руководитель этого отдела Вахит Мухамадеев наоборот — отправится в Белоярку. У этого маневра видят политический подтекст — рокировка поможет скорее провести выборы нового главы Белоярского. Бывшего вице-мэра Контеева приготовились освободить Защита бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева придумала план, как снять с него обвинения в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег. По словам инсайдеров, начавшийся суд над Контеевым всеми силами пытались избежать, манипулируя приговором вора в законе Олега Сухочева, который уже осужден за вменяемые Контееву преступления. «Защита не учла козырей в рукаве у прокуратуры, но сейчас есть план, как обернуть это в защиту [бывшего вице-мэра]», — говорят инсайдеры. Уральские казаки поссорились из-за разногласий Говорят, что в Уральском казачестве в начале марта начались разногласия, переросшие в серьезные конфликты. Казаки не сошлись во взглядах на некоторые моменты, касающиеся общественной жизни. «Ссоры длятся уже месяц и успели дойти до атамана [Геннадия Ковалева]. Он пытается справляться, но на всех сил не хватает», — рассказывают слухачи. Подсудный генерал, обвиненный в педофилии, ищет поддержки у друзей Генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, пытается подключить связи, чтобы доказать невиновность. Говорят, что сторонники Гилязова полностью уверены в нем и не сомневаются, что суд вынесет оправдательный приговор. Однако генерал попал в сложную ситуацию, и ему придется долго защищаться, уверены слухачи. Екатеринбуржец, устроивший стрельбу у бара, оказался известным «тусовщиком» Говорят, что екатеринбуржец, который обстрелял охрану бара Dirty Dance в центре города известен среди местных жителей как бывалый «тусовщик». По словам слухачей, его часто замечали в ночных клубах и барах, где он вел себя эпатажно, однако преступлений и правонарушений не совершал. «Его часто видели, но вел он себя более-менее прилично», — говорят инсайдеры. Вокруг здания суда разгораются споры Вокруг здания Уставного суда разгорается настоящая борьба. Сам суд, напомним, официально прекратит свое существование с 1 июля. Такое решение губернатор принял еще в начале марта. «Но теперь вопрос — кому достанется здание суда. Пока этого никто не понимает», — рассказывает источник, отмечая, что сама структура может быть преобразована в Уставный совет или комиссию при руководстве области. На парковке у нового ЖК — места только для инвалидов В одном из жилищных комплексов на Уктусе местные жители негодуют из-за парковочных мест. Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» разместил во дворе дома парковку с местами только для инвалидов. При этом обычных парковочных мест на территории нет, за пределами дома — тоже. В управляющей компании «Территория», которая курирует жилой комплекс, жильцам пояснили, что обсуждаемые места для инвалидов считаются на весь ЖК, а не только на указанный дом. «Довольно странная история, с учетом того, что инвалиды из других семи домов ЖК при всем желании на территорию прокаженного дома попасть не смогут, так как у них нет ключа от ворот», — рассказывают жильцы. Свердловские магазины списывают друг у друга цены… Магазины, в которых продается импортный алкоголь, стали подглядывать друг у друга цены. Так, например, сотрудники «Красного и Белого» мониторят стоимость ввезенного баночного пива, а «Пятерочка» выставляет точно такие же цены на импортные крепкие вина и напитки. «В „Красном и Белом“ заметили сотрудников „Бристоля“, которые фотографировали ценники», — говорят наблюдатели. Слухачи смеются, что в магазинах не знают, как быть и переписывают цены в других сетях. …, а автосалоны экономят на клиентах По слухам, сразу в нескольких автосалонах Екатеринбурга изменили систему обслуживания клиентов, благодаря чему значительно сэкономили. Изменения коснулись как выдачи кредитов на покупку авто, так и ремонта привезенных машин. «В автосалонах избавляются о всяких мелочей вроде чаши с конфетами и бесплатного кофе. Руководство посчитало, что это правильный шаг для экономии», — говорят слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.