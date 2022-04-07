Пациенты Мариупольской больницы рассказали о зверствах нацбата

Нацбат «Азов» целенаправленно истребляли больницу, уверена жительница Мариуполя Светлана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пациенты Мариупольской четвертой городской больницы рассказали о жестокостях украинского национального батальона «Азова» (признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации). По их словам, они целенаправленно уничтожали больницу и оскорбляли больных.

«В больницу пришли бойцы нацбата. Они целенаправленно истребляли больницу, прятались как крысы. Когда они пробегали мимо, я попросила их: „Мальчики, солдаты, пожалуйста, уйдите отсюда, посмотрите, здесь все калеки, я осталась без ноги, здесь раненые, здесь дети“», — говорит жительница Мариуполя Светлана.

«Помощь оказывали только несколько врачей, остальные просто сбежали. Больше никто не приходил. Украинские военные в больнице прикрывались мирными жителями, женщинами. Заходили в палаты, называли скотами. Женщины просили их: „Сынки, уйдите, пожалуйста, не стреляйте“. Они их оскорбляли. Женщины молча плакали», — рассказал житель Мариуполя Алексей.

Также пациенты рассказали, что националисты готовят провокации. «Украинская армия, нацгвардия и „Азов“ — они сами все рушат, грабят, уничтожают. Снимают на видео для того, чтобы во всем мире видели, что сделала Россия. Это не Россия — это Украина так поступает со своим народом», — заявил житель Мариуполя Грант. Он также проходил лечение в четвертой городской больнице. «Пускай вся Европа увидит, что делает Украина. На самом деле только после того, как российские войска зашли сюда появилась надежда, что мы будем жить», — уверен он.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что зачистка Мариуполя продолжается. В городе находятся несколько тысяч украинских боевиков. Также стало известно, что российская армия заняла большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине. Все Приазовье находится под контролем российских военных.

Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей.

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