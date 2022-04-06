В ХМАО разогнали актив ЛДПР перед смертью Жириновского

Причина в том, что исключенные из партии слишком активно ее критиковали, считает инсайдер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ЛДПР в ХМАО избавилась от группы своих активистов незадолго до смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. Из партии выгнали членов ЛДПР из Сургута и Сургутского района, следует из документа, который есть в распоряжении URA.RU.

«Руководствуясь пунктом 6.10 и пунктом 4.13 устава Либерально-демократической партии России, исключить из рядов членов политической партии ЛДПР следующих граждан: Волкова Игоря Викторовича (экс-координатор ЛДПР в Сургутском районе, — прим. URA.RU), Бондаренко Сергея Афанасьевича (экс-спикер думы Сургута, — прим. URA.RU), Зарубея Владимира Николаевича», — сказано в документе. Его подлинность в ЛДПР ХМАО не опровергли.

Волков от комментария отказался, Бондаренко не ответил на телефонный звонок, связаться с Зарубеем агентству не удалось: у URA.RU нет номера его телефона, но мы готовы предоставить ему право на комментарий. Источник URA.RU в ЛДПР убежден, что причина исключения активистов в их «излишней оппозиционности по отношению к власти и официальному партийному руководству». «Зарубей, к примеру, на постоянной основе публично критиковал окружное руководство ЛДПР», — добавил инсайдер.

Документ об исключении активистов Волкова, Бондаренко и Зарубея подписали шесть человек. Среди них депутат Госдумы Евгений Марков, координатор окружного отделения ЛДПР Артем Зайцев и депутат думы Ханты-Мансийска Евгений Данников. По словам Данникова, автором инициативы по исключению активистов является Зайцев. «Инициировал рассмотрение этого вопроса и обосновал необходимость исключения членов партии Артем Зайцев, кроме того, именно он является координатором регионального отделения ЛДПР, поэтому вопросы следует задать ему», — сказал Данников. Зайцев от комментария отказался, Марков на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские кураторы ЛДПР сменили руководителей в ХМАО. В Сургуте на посту координатора ЛДПР Виктор Сысун сменил Евгения Барсова. В Сургутском районе вместо Игоря Волкова утвердили Алексея Волосухина. Источник URA.RU высказал мнение, что замена руководителей произошла по принципу лояльности к тюменским кураторам югорского отделения, а Барсов и Волков были слишком независимы на своих постах.

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