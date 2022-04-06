Евросоюз не смог принять новые санкции против России

06 апреля 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Новый пакет санкций ЕС все еще находится на рассмотрении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дипломаты Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против России. В него входил, в том числе, запрет на импорт российского угля. Об этом сообщает Reuters. «Дипломаты не смогли договориться новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы», — пишет агентство. Чиновникам, в числе прочего, нужно было выяснить, повлияют ли новые запреты на действующие контракты. Пока не ясно, как именно будут решены все вопросы и какое решение о новых санкциях будет принято. Издание отмечает, что дипломаты рассчитывают прийти к решению на заседании 7 апреля. Масташтабные санкции против России вводятся из-за проведения страной спецоперации на Украине. Ее целями заявлялись денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. 6 апреля очередные пакеты санкций против чиновников и банков РФ ввели США и Великобритания. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дипломаты Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против России. В него входил, в том числе, запрет на импорт российского угля. Об этом сообщает Reuters. «Дипломаты не смогли договориться новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы», — пишет агентство. Чиновникам, в числе прочего, нужно было выяснить, повлияют ли новые запреты на действующие контракты. Пока не ясно, как именно будут решены все вопросы и какое решение о новых санкциях будет принято. Издание отмечает, что дипломаты рассчитывают прийти к решению на заседании 7 апреля. Масташтабные санкции против России вводятся из-за проведения страной спецоперации на Украине. Ее целями заявлялись денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. 6 апреля очередные пакеты санкций против чиновников и банков РФ ввели США и Великобритания.