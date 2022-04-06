06 апреля 2022

В Екатеринбурге от имени Жириновского массово минируют школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, здание правительства курганской области, минирование правительства
По городу прокатилась очередная волна лжеминирований (архивное фото) Фото:
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Умер Владимир Жириновский

В Екатеринбурге идет волна массовых минирований детских садов и школ. Учебные заведения получают сообщения о «фейерверке за счет Жириновского», сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.

«Вчера были получены сообщения о минированиях 215 школ и детских садов. Сегодня сообщения тоже идут одно за другим, пока считаем. Везде указано одно и то же: „Заведение заминировано, фейерверк за счет Жириновского“», — пояснил инсайдер. Агентство обратилось в отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, там от комментариев отказались.

Ранее URA.RU уже сообщало о хакерских атаках на школы Екатеринбурга. Письма с угрозами поступали на электронную почту в районные отделения полиции. Была организована проверка зданий.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Соратники назвали смерть политика ударом для всей России.

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В Екатеринбурге идет волна массовых минирований детских садов и школ. Учебные заведения получают сообщения о «фейерверке за счет Жириновского», сообщил URA.RU источник в оперативных службах города. «Вчера были получены сообщения о минированиях 215 школ и детских садов. Сегодня сообщения тоже идут одно за другим, пока считаем. Везде указано одно и то же: „Заведение заминировано, фейерверк за счет Жириновского“», — пояснил инсайдер. Агентство обратилось в отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, там от комментариев отказались. Ранее URA.RU уже сообщало о хакерских атаках на школы Екатеринбурга. Письма с угрозами поступали на электронную почту в районные отделения полиции. Была организована проверка зданий. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Соратники назвали смерть политика ударом для всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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