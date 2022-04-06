В Екатеринбурге от имени Жириновского массово минируют школы

По городу прокатилась очередная волна лжеминирований (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

В Екатеринбурге идет волна массовых минирований детских садов и школ. Учебные заведения получают сообщения о «фейерверке за счет Жириновского», сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.

«Вчера были получены сообщения о минированиях 215 школ и детских садов. Сегодня сообщения тоже идут одно за другим, пока считаем. Везде указано одно и то же: „Заведение заминировано, фейерверк за счет Жириновского“», — пояснил инсайдер. Агентство обратилось в отдел по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, там от комментариев отказались.

Ранее URA.RU уже сообщало о хакерских атаках на школы Екатеринбурга. Письма с угрозами поступали на электронную почту в районные отделения полиции. Была организована проверка зданий.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Соратники назвали смерть политика ударом для всей России.

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