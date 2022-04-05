В Екатеринбурге «минируют» школы

05 апреля 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

В администрации города предполагают, что это хакерская атака (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге поступают сообщения о минированиях школ в отделения полиции районов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Письма [о минированиях школ] начали поступать вечером 5 апреля на электронную почту в районные отделения полиции, похоже на хакерскую атаку. В школах организована проверка зданий», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Корреспондента URA.RU за более развернутым ответом направили в пресс-службу городской полиции, но в ведомстве от комментариев воздержались. Ранее в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали работников одного из филиалов «Газпромбанка», а также детские сады. Кроме того из-за сработавшей пожарной сигнализации в детском развлекательном центре вывели людей из «Ельцин Центра». Также 4 апреля эвакуировали посетителей ТРЦ «Мегаполис» в районе Южного автовокзала, но сотрудники безопасности центра разъяснили, что проводились плановые учения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге поступают сообщения о минированиях школ в отделения полиции районов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Письма [о минированиях школ] начали поступать вечером 5 апреля на электронную почту в районные отделения полиции, похоже на хакерскую атаку. В школах организована проверка зданий», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Корреспондента URA.RU за более развернутым ответом направили в пресс-службу городской полиции, но в ведомстве от комментариев воздержались. Ранее в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали работников одного из филиалов «Газпромбанка», а также детские сады. Кроме того из-за сработавшей пожарной сигнализации в детском развлекательном центре вывели людей из «Ельцин Центра». Также 4 апреля эвакуировали посетителей ТРЦ «Мегаполис» в районе Южного автовокзала, но сотрудники безопасности центра разъяснили, что проводились плановые учения.