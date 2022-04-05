В Екатеринбурге «минируют» школы

В Екатеринбурге поступают сообщения о минированиях школ в отделения полиции районов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Письма [о минированиях школ] начали поступать вечером 5 апреля на электронную почту в районные отделения полиции, похоже на хакерскую атаку. В школах организована проверка зданий», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Корреспондента URA.RU за более развернутым ответом направили в пресс-службу городской полиции, но в ведомстве от комментариев воздержались.
Ранее в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали работников одного из филиалов «Газпромбанка», а также детские сады. Кроме того из-за сработавшей пожарной сигнализации в детском развлекательном центре вывели людей из «Ельцин Центра». Также 4 апреля эвакуировали посетителей ТРЦ «Мегаполис» в районе Южного автовокзала, но сотрудники безопасности центра разъяснили, что проводились плановые учения.
В Екатеринбурге поступают сообщения о минированиях школ в отделения полиции районов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Письма [о минированиях школ] начали поступать вечером 5 апреля на электронную почту в районные отделения полиции, похоже на хакерскую атаку. В школах организована проверка зданий», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Корреспондента URA.RU за более развернутым ответом направили в пресс-службу городской полиции, но в ведомстве от комментариев воздержались. Ранее в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали работников одного из филиалов «Газпромбанка», а также детские сады. Кроме того из-за сработавшей пожарной сигнализации в детском развлекательном центре вывели людей из «Ельцин Центра». Также 4 апреля эвакуировали посетителей ТРЦ «Мегаполис» в районе Южного автовокзала, но сотрудники безопасности центра разъяснили, что проводились плановые учения.