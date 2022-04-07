Кремль: Путин соберет политэлиты после отчета Мишустина

Российский лидер Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ после отчета премьер-министра Михаила Мишутина за 2021 год. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент планирует помимо рабочих дел после завершения отчета премьер-министра Михаила Мишутина провести оперативное совещание с Совбезом», — сообщил Песков во время концеренц-колла. Слова передает корреспондент URA.RU.
Мишустин 16 января 2020 года был утвержден постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. Депутаты Госдумы перед отчетом главы кабинета министров Михаила Мишустина направили в правительство РФ около 200 вопросов в письменном виде. Актуальным для партий ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» остается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Российский лидер Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ после отчета премьер-министра Михаила Мишутина за 2021 год. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент планирует помимо рабочих дел после завершения отчета премьер-министра Михаила Мишутина провести оперативное совещание с Совбезом», — сообщил Песков во время концеренц-колла. Слова передает корреспондент URA.RU. Мишустин 16 января 2020 года был утвержден постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. Депутаты Госдумы перед отчетом главы кабинета министров Михаила Мишустина направили в правительство РФ около 200 вопросов в письменном виде. Актуальным для партий ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» остается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.