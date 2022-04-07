Кремль: Путин соберет политэлиты после отчета Мишустина

Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ после отчета премьер-министра Михаила Мишутина за 2021 год. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент планирует помимо рабочих дел после завершения отчета премьер-министра Михаила Мишутина провести оперативное совещание с Совбезом», — сообщил Песков во время концеренц-колла. Слова передает корреспондент URA.RU.

Мишустин 16 января 2020 года был утвержден постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. Депутаты Госдумы перед отчетом главы кабинета министров Михаила Мишустина направили в правительство РФ около 200 вопросов в письменном виде. Актуальным для партий ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» остается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.