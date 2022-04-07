Кремль: Путин соберет политэлиты после отчета Мишустина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности Фото:

Российский лидер Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ после отчета премьер-министра Михаила Мишутина за 2021 год. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент планирует помимо рабочих дел после завершения отчета премьер-министра Михаила Мишутина провести оперативное совещание с Совбезом», — сообщил Песков во время концеренц-колла. Слова передает корреспондент URA.RU.

Мишустин 16 января 2020 года был утвержден постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. Депутаты Госдумы перед отчетом главы кабинета министров Михаила Мишустина направили в правительство РФ около 200 вопросов в письменном виде. Актуальным для партий ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» остается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский лидер Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ после отчета премьер-министра Михаила Мишутина за 2021 год. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент планирует помимо рабочих дел после завершения отчета премьер-министра Михаила Мишутина провести оперативное совещание с Совбезом», — сообщил Песков во время концеренц-колла. Слова передает корреспондент URA.RU. Мишустин 16 января 2020 года был утвержден постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. Депутаты Госдумы перед отчетом главы кабинета министров Михаила Мишустина направили в правительство РФ около 200 вопросов в письменном виде. Актуальным для партий ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» остается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...