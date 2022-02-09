09 февраля 2022

Мишустин отчитается о планах по индексации пенсий работающим

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Депутаты перед отчетом Михаила Мишустина направили в кабмин вопросы по индексации Фото:

Депутаты Госдумы перед отчетом главы кабинета министров Михаила Мишустина направили в правительство РФ около 200 вопросов в письменном виде. Актуальным для партий ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» остается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Нас интересуют, прежде всего, вопросы социального характера: это полноценная индексация пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Также темпы роста МРОТ и соотношение с медианной заработной платой», — поделился с «Коммерсантом» заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Вопросы на первую тему также направила фракция СРЗП.

Партию КПРФ прежде всего интересуют причины горения леса и непринятия мер по борьбе с ним. Также фракция задала вопрос о причинах невыполнения указа президента о создании 25 млн рабочих мест. «Новые люди» подготовили для премьера вопросы, касающиеся роста доходов граждан. «Единая Россия», в свою очередь, затронула вопросы защиты жизни и здоровья граждан, включая вопросы работы первичного звена здравоохранения.

Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. Планы по индексации пенсий работающим остаются в силе, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Депутаты Госдумы перед отчетом главы кабинета министров Михаила Мишустина направили в правительство РФ около 200 вопросов в письменном виде. Актуальным для партий ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» остается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. «Нас интересуют, прежде всего, вопросы социального характера: это полноценная индексация пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Также темпы роста МРОТ и соотношение с медианной заработной платой», — поделился с «Коммерсантом» заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Вопросы на первую тему также направила фракция СРЗП. Партию КПРФ прежде всего интересуют причины горения леса и непринятия мер по борьбе с ним. Также фракция задала вопрос о причинах невыполнения указа президента о создании 25 млн рабочих мест. «Новые люди» подготовили для премьера вопросы, касающиеся роста доходов граждан. «Единая Россия», в свою очередь, затронула вопросы защиты жизни и здоровья граждан, включая вопросы работы первичного звена здравоохранения. Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. Планы по индексации пенсий работающим остаются в силе, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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