Мишустин отчитается о планах по индексации пенсий работающим

Депутаты перед отчетом Михаила Мишустина направили в кабмин вопросы по индексации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы перед отчетом главы кабинета министров Михаила Мишустина направили в правительство РФ около 200 вопросов в письменном виде. Актуальным для партий ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» остается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Нас интересуют, прежде всего, вопросы социального характера: это полноценная индексация пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Также темпы роста МРОТ и соотношение с медианной заработной платой», — поделился с «Коммерсантом» заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Вопросы на первую тему также направила фракция СРЗП.

Партию КПРФ прежде всего интересуют причины горения леса и непринятия мер по борьбе с ним. Также фракция задала вопрос о причинах невыполнения указа президента о создании 25 млн рабочих мест. «Новые люди» подготовили для премьера вопросы, касающиеся роста доходов граждан. «Единая Россия», в свою очередь, затронула вопросы защиты жизни и здоровья граждан, включая вопросы работы первичного звена здравоохранения.

Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. Планы по индексации пенсий работающим остаются в силе, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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