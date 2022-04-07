В Европарламенте обсудили новые санкции против РФ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт возмутился, что антироссийские санкции не работают, и призвал ужесточить ограничения. Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте.

«Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта России. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций», — высказался Верхофстадт, сообщает Daily Express.

Депутат потребовал изменить стратегию и призвал Евросовет ввести ограничения в отношении 6 тысяч человек, близких к президенту РФ Владимиру Путину. Верхофстадт считает, что только такие ограничения могут изменить ситуацию, а остальные действия могут затянуть спецоперацию РФ на Украине.

В Евросоюзе пока не согласовали новый пакет антироссийских санкций, в котором может быть запрет на импорт угля, передает Life со ссылкой на Reuters. Страны Евросоюза и другие государства начали вводить санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции вводят для «отмены России» и всего связанного с ней. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны пытались с помощью санкций создать панику и нанести удар по каждому человеку, передает агентство Nation News. Ограничения влияют не только на РФ, но и на страны, которые вводят их, отмечали российские власти. Там нарушаются системы расчетов и логистики, увеличивается инфляция и разрушаются кооперационные связи.

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