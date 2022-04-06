06 апреля 2022

Из-за репетиций парада в центре Екатеринбурга закроют движение

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Шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, общественный транспорт, трамвай увз, город екатеринбург, проспект ленина, маршрут2
Ограничения для трамваев заработают 20 апреля Фото:

Из-за репетиций парада Победы в центре Екатеринбурга будет перекрыто движение общественного транспорта, рассказали в «Трамвайно-троллейбусном управлении» (ТТУ). Ограничения на разных участках будут действовать по вечерам 20, 25, 27, 29 апреля и 5 мая, а также днем 7 мая.

«20 апреля и 27 апреля с 20 часов до окончания движения [военной техники] закрыть движение трамваев по проспекту Ленина на участке от Луначарского до Московской в обоих направлениях», — говорится в сообщении, составленном на основании постановления горадминистрации. Кроме того, 25, 29 апреля и 5 мая с 20 часов до окончания движения техники и 7 мая с пяти утра до 12 часов трамвайное движение закроют на проспекте Ленина и улицах Татищева (Луначарского—Красноуральская) и Московской (Радищева—Дворец Молодежи). А троллейбусное движение в это же время будет перекрыто на улицах Репина и Малышева (от Центральной гостиницы до конечных станций «Крауля» и «Посадская»).

Перекрытия дорог, связанные с репетициями парада, стартовали в Екатеринбурге 5 апреля. Ранее URA.RU подробно рассказывало, какие правила в указанные выше дни будут действовать для автомобилистов.

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Из-за репетиций парада Победы в центре Екатеринбурга будет перекрыто движение общественного транспорта, рассказали в «Трамвайно-троллейбусном управлении» (ТТУ). Ограничения на разных участках будут действовать по вечерам 20, 25, 27, 29 апреля и 5 мая, а также днем 7 мая. «20 апреля и 27 апреля с 20 часов до окончания движения [военной техники] закрыть движение трамваев по проспекту Ленина на участке от Луначарского до Московской в обоих направлениях», — говорится в сообщении, составленном на основании постановления горадминистрации. Кроме того, 25, 29 апреля и 5 мая с 20 часов до окончания движения техники и 7 мая с пяти утра до 12 часов трамвайное движение закроют на проспекте Ленина и улицах Татищева (Луначарского—Красноуральская) и Московской (Радищева—Дворец Молодежи). А троллейбусное движение в это же время будет перекрыто на улицах Репина и Малышева (от Центральной гостиницы до конечных станций «Крауля» и «Посадская»). Перекрытия дорог, связанные с репетициями парада, стартовали в Екатеринбурге 5 апреля. Ранее URA.RU подробно рассказывало, какие правила в указанные выше дни будут действовать для автомобилистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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