Отток населения из Курганской области вырос почти в два раза

В январе из Курганской области уехали 416 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Население Курганской области за январь этого года сократилось за счет миграции на 416 человек. Отток оказался почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2021 года. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

«В январе в Курганскую область приехали 1 313 человек, а уехали из региона 1 729 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 416 человек. В прошлом году миграционная убыль была в 1,8 раза меньше —226 человек. Число прибывших, по сравнению с январем 2021 года, сократилось на 30 человек (на 2,2%), выбывших — увеличилось на 160 человек (на 10,2%)», — говорится в комплексном докладе социально-экономического развития Курганской области, который опубликован на сайте статистического ведомства.

В Курганскую область из стран СНГ и других государств приехали 106 человек. Большая часть из них жители Казахстана (51%), Таджикистана (21%), Узбекистана (9%). В другие страны уехали 265 жителей региона.

За январь численность населения области сократилась на 983 человека. За счет естественной убыли — на 58%, миграционной — на 41%, сообщили в статическом ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Кетовский район оказался единственным в Курганской области, где по итогам прошлого года выросла численность населения (на 120 человек). Во всех остальных муниципалитетах региона, в том числе в самом Кургане, население сократилось.