Коллекторы затравили жительницу ХМАО из-за 11 тысяч рублей

Коллекторы оказывали психологическое давление Фото: Илья Московец © URA.RU

Коллекторское агентство из Брянска пугало жительницу Нижневартовска уголовным делом и психологически давило на нее, заставляя вернуть 11 тысяч рублей. В итоге штраф заплатят сами коллекторы, рассказали URA.RU в пресс-службе управления судебных приставов ХМАО.

«Психологическое давление на должника, введение в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства. Такие методы использовались коллекторским агентством для возврата вартовчанкой просроченной задолженности в размере 11 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

За защитой от коллекторов жительница ХМАО обратилась в ФССП. Изучив предоставленные материалы, приставы пришли к выводу, что нарушено законодательство о защите прав и законных интересов физлица при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Штраф в размере 70 тысяч рублей назначен коллекторскому агентству «Контакт», но это не избавило вартовчанку от уплаты долга.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с пристава взыскали 8 млн рублей. Женщина была признана виновной в превышении должностных полномочий.