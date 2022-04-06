06 апреля 2022

Коллекторы затравили жительницу ХМАО из-за 11 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, долги, фссп
Коллекторы оказывали психологическое давление Фото:

Коллекторское агентство из Брянска пугало жительницу Нижневартовска уголовным делом и психологически давило на нее, заставляя вернуть 11 тысяч рублей. В итоге штраф заплатят сами коллекторы, рассказали URA.RU в пресс-службе управления судебных приставов ХМАО.

«Психологическое давление на должника, введение в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства. Такие методы использовались коллекторским агентством для возврата вартовчанкой просроченной задолженности в размере 11 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

За защитой от коллекторов жительница ХМАО обратилась в ФССП. Изучив предоставленные материалы, приставы пришли к выводу, что нарушено законодательство о защите прав и законных интересов физлица при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Штраф в размере 70 тысяч рублей назначен коллекторскому агентству «Контакт», но это не избавило вартовчанку от уплаты долга.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с пристава взыскали 8 млн рублей. Женщина была признана виновной в превышении должностных полномочий.

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Коллекторское агентство из Брянска пугало жительницу Нижневартовска уголовным делом и психологически давило на нее, заставляя вернуть 11 тысяч рублей. В итоге штраф заплатят сами коллекторы, рассказали URA.RU в пресс-службе управления судебных приставов ХМАО. «Психологическое давление на должника, введение в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства. Такие методы использовались коллекторским агентством для возврата вартовчанкой просроченной задолженности в размере 11 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. За защитой от коллекторов жительница ХМАО обратилась в ФССП. Изучив предоставленные материалы, приставы пришли к выводу, что нарушено законодательство о защите прав и законных интересов физлица при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Штраф в размере 70 тысяч рублей назначен коллекторскому агентству «Контакт», но это не избавило вартовчанку от уплаты долга. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с пристава взыскали 8 млн рублей. Женщина была признана виновной в превышении должностных полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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